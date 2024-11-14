Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Nhận yêu cầu tìm kiếm nguồn hàng từ các dự án của bộ phận kinh doanh
Tìm kiếm, liên hệ, trao đổi, đàm phán với các nhà cung cấp
Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp
Đặt đơn hàng đầu tiên với nhà cung cấp phù hợp với dự án
Chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến đơn hàng
Quản lý và theo dõi các đơn hàng phụ trách
Cập nhật các thông tin liên quan đến hàng hóa, nhà cung cấp
Báo cáo định kì cho trưởng phòng
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ tìm kiếm nguồn hàng, và XNK
Lương khởi điểm: 12.000.000 – 18.000.000/tháng
Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa (30k/bữa), gửi xe tháng (90k/tháng), phụ cấp gửi xe sau giờ hành chính.
Thiết bị làm việc được cấp: Máy tính bàn, điện thoại bàn, điện thoại di động
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng (không quá m10).
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, văn phòng hạng A sang chảnh.
Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng.
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Xét duyệt tăng lương vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm (lần thứ 3 đối với CBCNV có thành tích tốt).
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT – BHTN.
12 ngày phép năm sau khi lên chính thức, có các ngày nghỉ phép có lương cho các lý do đặc biệt.
Nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước.
Hưởng lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ
Tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm.
Hoạt động nội bộ vào chiều các thứ 7 làm việc trong tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
