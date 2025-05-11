Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/07/2025
CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA

Tiktok

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- MC dẫn phiên live giải trí trên tiktok
- Tương tác với các người xem, khuấy động bầu không khí
- Hỗ trợ, xây dựng kịch bản cho phiên live
-Quản lý đội nhóm

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm , Có kinh nghiệm làm MC là một lợi thế
- Tinh thần làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong công việc
- Nam / Nữ

Tại CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng có kinh nghiệm: 9 - 12 triệu + thưởng từng tháng,deal theo năng lực
- Lương cứng không kinh nghiệm: 7-9 triệu + thưởng từng tháng, deal theo năng lực
- Môi trường làm việc quốc tế năng động và chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
-Được hưởng các chế độ phúc lợi của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA

CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 20B7 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

