Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- MC dẫn phiên live giải trí trên tiktok
- Tương tác với các người xem, khuấy động bầu không khí
- Hỗ trợ, xây dựng kịch bản cho phiên live
-Quản lý đội nhóm
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm , Có kinh nghiệm làm MC là một lợi thế
- Tinh thần làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong công việc
- Nam / Nữ
Tại CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng có kinh nghiệm: 9 - 12 triệu + thưởng từng tháng,deal theo năng lực
- Lương cứng không kinh nghiệm: 7-9 triệu + thưởng từng tháng, deal theo năng lực
- Môi trường làm việc quốc tế năng động và chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
-Được hưởng các chế độ phúc lợi của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
