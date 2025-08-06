Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA

Tiktok

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 106 BT2A Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm HOST/MC chính trên nhóm Livestream Tiktok dẫn dắt nội dung theo kịch bản hoặc concept có sẵn.
Tương tác với khán giả qua livestream: chào hỏi, trò chuyện, tạo không khí sôi động – cuốn hút.
Giới thiệu sản phẩm (nếu bán hàng) hoặc dẫn chương trình (nếu nội dung giải trí).
Kết hợp với idol/diễn viên/nhóm nhảy/team media để tạo livestream hấp dẫn.
Góp ý sáng tạo nội dung livestream, cải thiện cách thể hiện và giữ chân người xem.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 18 – 28 tuổi, gương mặt sáng sân khấu, giọng nói rõ ràng, truyền cảm.
Tự tin nói chuyện, xử lý tình huống linh hoạt, khéo léo và có tư duy ứng biến.
Có kinh nghiệm livestream/bán hàng/MC là một lợi thế (chưa có sẽ được đào tạo).
Thái độ vui vẻ, hợp tác, chăm chỉ – chịu khó rèn luyện để nâng cấp bản thân.
Ưu tiên biết sử dụng TikTok Live, Shopee Live, hoặc có kỹ năng cơ bản quay dựng video.

Tại CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng + thưởng KPI, thu nhập theo năng lực, không giới hạn.
Đào tạo kỹ năng: nói chuyện, xử lý livestream, định hình phong cách cá nhân.
Làm việc trong môi trường trẻ – năng động – sáng tạo, hỗ trợ từ A-Z.
Cơ hội trở thành gương mặt thương hiệu, MC chủ lực cho nhiều dự án.
Có thể lên chính kênh TikTok công ty, tăng độ nhận diện cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA

CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 106 BT2A Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

