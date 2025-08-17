Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
- Đà Nẵng: 77 Võ Chí Công, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận
– Nghiên cứu thị trường, lên ý tưởng, tổng hợp sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử.
– Nghiên cứu sản phẩm mới.
– Đưa sản phẩm đã chuẩn bị lên website của công ty hoặc các nền tảng tiktok, amazon…
– Quảng cáo, bán sản phẩm trên tiktok, amazon, facebook.
– Công ty sẽ hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ trong quá trình làm việc.
YÊU CẦU:
– Không yêu cầu bằng cấp chuyên ngành, nhận tất cả các ngành nghề (kinh tế, bách khoa, kỹ thuật, ngoại ngữ, sư phạm…)
– Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản. Có khả năng nghiên cứu thị trường quốc tế.
– Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng.
– Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc.
– Đã từng có kinh nghiệm trong ngành POD & DROPSHIP (hoặc các ngành thương mại điện tử khác) là một lợi thế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản. Có khả năng nghiên cứu thị trường quốc tế.
– Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng.
– Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc.
– Đã từng có kinh nghiệm trong ngành POD & DROPSHIP (hoặc các ngành thương mại điện tử khác) là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Best seller, thưởng Tết
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cứng,
Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, quà sinh nhật đầy đủ cho nhân viên, Ăn vặt thoải mái: Trà, cafe, bánh kẹo hoa quả,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI