Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty TNHH ACV Entertainment
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 22
- 2D AVE
- SUNRISE A, Khu Đô Thị The Manor Central Park , Đường Nguyễn Xiển Khu Đô Thị, The Manor Central Park, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lên ý tưởng, dựng, cắt ghép và chỉnh sửa video và các clip ngắn, viral music video liên quan đến âm nhạc.
Quản lý, giám sát hiệu quả truyền thông của nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok.
Phối hợp với content sáng tạo các nội dung bắt trend, phù hợp với xu hướng thị trường.
Tạo và phát triển kênh Tik Tok về âm nhạc.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Xác định làm việc dài hạn, ký hợp đồng 1 năm 1 lần.
Có kinh nghiệm làm việc về TikTok hoặc Fanpage, đã có những kênh TikTok hoặc Fanpage về nhạc là một lợi thế.
Thành thạo Adobe Premiere hoặc các phần mềm cắt ghép video (Ưu tiên các bạn đã biết sử dụng Capcut).
Yêu thích nhạc ballad, hoặc remix, đặc biệt là nhanh nhạy nắm bắt những nội dung đang hot trên mạng xã hội.
Trau chuốt trong sản phẩm và có khả năng cảm nhận nhịp tốt.
Có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty TNHH ACV Entertainment Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi bảo hiểm theo quy định công ty
Được làm việc với dự án lớn
Làm việc trong môi trường trẻ trung
Làm việc với ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng
Chế độ lương, thưởng đầy đủ tương xứng với năng lực làm việc
Du lịch, liên hoan, tham gia các hoạt động vui chơi cùng công ty,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ACV Entertainment
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
