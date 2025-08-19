Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 - 2D AVE - SUNRISE A, Khu Đô Thị The Manor Central Park , Đường Nguyễn Xiển Khu Đô Thị, The Manor Central Park, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Lên ý tưởng, dựng, cắt ghép và chỉnh sửa video và các clip ngắn, viral music video liên quan đến âm nhạc.

Quản lý, giám sát hiệu quả truyền thông của nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok.

Phối hợp với content sáng tạo các nội dung bắt trend, phù hợp với xu hướng thị trường.

Tạo và phát triển kênh Tik Tok về âm nhạc.

Yêu Cầu Công Việc

Xác định làm việc dài hạn, ký hợp đồng 1 năm 1 lần.

Có kinh nghiệm làm việc về TikTok hoặc Fanpage, đã có những kênh TikTok hoặc Fanpage về nhạc là một lợi thế.

Thành thạo Adobe Premiere hoặc các phần mềm cắt ghép video (Ưu tiên các bạn đã biết sử dụng Capcut).

Yêu thích nhạc ballad, hoặc remix, đặc biệt là nhanh nhạy nắm bắt những nội dung đang hot trên mạng xã hội.

Trau chuốt trong sản phẩm và có khả năng cảm nhận nhịp tốt.

Có trách nhiệm trong công việc.

Phúc Lợi

Chế độ phúc lợi bảo hiểm theo quy định công ty

Được làm việc với dự án lớn

Làm việc trong môi trường trẻ trung

Làm việc với ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng

Chế độ lương, thưởng đầy đủ tương xứng với năng lực làm việc

Du lịch, liên hoan, tham gia các hoạt động vui chơi cùng công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển

