Công việc Tiktok

TikTok là một trong những nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm TikTok ngày càng có xu hướng tăng nhiều năm nay. Các nhà tuyển dụng đưa ra chế độ đãi ngộ cùng mức lương ổn định dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng cho các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm TikTok

Việc làm TikTok là những công việc liên quan đến sáng tạo nội dung, biên tập chỉnh sửa các video ngắn đăng tải trên mạng xã hội TikTok. Những người làm trong lĩnh vực này có thể thực hiện các công việc như Livestream hoặc chạy quảng cáo cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên nền tảng TikTok.

Theo thống kê năm 2023, TikTok xếp thứ 3 trong danh sách mạng xã hội có nhiều người dùng nhất, với 1,56 tỷ người dùng. Ở Việt Nam, có gần 68 triệu người sử dụng nền tảng này, đứng thứ 5 trong số các nước có lượng người dùng lớn nhất. Điều này chứng tỏ TikTok ngày càng lan rộng và có xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới.

TikTok không chỉ là một trong những trang mạng xã hội được giới trẻ yêu thích mà còn là “mảnh đất vàng” để những nhân viên việc làm TikTok “hái ra tiền”. Các doanh nghiệp cũng chạy theo khuynh hướng thị trường, phát triển hoạt động kinh doanh trên nền tảng. Từ đó, cơ hội việc làm TikTok ngày càng rộng mở với các ứng viên am hiểu lĩnh vực này.

Có tới hàng trăm tin đăng tuyển các vị trí liên quan đến TikTok xuất hiện trên các trang web việc làm. Điều này cho thấy nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp trong nền tảng này khá lớn. Nhiều nhà tuyển dụng sẵn sàng đề ra mức lương hấp dẫn cho các ứng viên có kinh nghiệm cùng khả năng sáng tạo phong phú.

TikTok là mạng xã hội có số lượng người dùng đứng thứ 3 trên thế giới

2. Mức lương trung bình của việc làm TikTok

Việc làm TikTok khá đa dạng với nhiều hình thức công việc khác nhau như sáng tạo nội dung, biên kịch, livestream, vận hành… Mỗi vị trí công việc đều có mức lương khác nhau phụ thuộc vào quy mô công ty và kinh nghiệm của các ứng viên. Chi tiết dưới đây:

Việc làm TikTok Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Content Creator 10.000.000 - 15.000.000 Vận Hành TikTok Shop 10.000.000 - 12.000.000 Livestream TikTok 10.000.000 - 15.000.000 TikTok Ads 13.000.000 - 18.000.000 Video Editor 13.000.000 - 15.000.000 Biên tập viên 13.000.000 - 15.000.000 Biên kịch TikTok 13.000.000 - 18.000.000

3. Một số việc làm TikTok được tuyển dụng nhiều

Khi TikTok ngày càng phát triển, nhu cầu việc làm trong lĩnh vực này ngày càng tăng. Có rất nhiều dạng công việc TikTok mà các ứng viên có thể tham khảo vì nhu cầu tuyển dụng những ngành nghề này đang rất lớn.

3.1. Content Creator

Content Creator TikTok là những người sáng tạo, sản xuất nội dung có thể là hình ảnh, bài viết, video clip trên nền tảng TikTok nhằm thu hút khán giả chú ý đến sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của công ty.

Công việc chính:

Lên ý tưởng, sản xuất các video trên nền tảng TikTok

Lập kế hoạch sản xuất nội dung dựa theo kế hoạch marketing tổng thể từ trước.

Xây dựng ideal, viết slogan, đưa ra các định hướng chiến lược.

Phối hợp với bộ phận thiết kế, đối tác.

Hỗ trợ quảng cáo trực tuyến, tổ chức sản xuất.

Quản lý, sắp xếp công việc của các thành viên trong team.

Đánh giá kết quả làm việc của team, đảm bảo tiến độ dự án.

Ngoài ra, một nhân viên Content creator chuyên nghiệp cần thêm những kỹ năng cơ bản như khả năng quan sát, kỹ năng đọc hiểu, diễn đạt nội dung, có tư duy sáng tạo.

3.2. TikTok Ads

Nhân viên TikTok Ads là những người chạy Ads, marketing trên TikTok, để quảng cáo sản phẩm, mở rộng thương hiệu cho công ty. Sau những chiến dịch truyền thông quảng cáo này, các doanh nghiệp có thể đạt hiệu quả lợi nhuận và doanh thu.

Công việc chính:

Xây dựng, quản lý chiến dịch quảng cáo trên TikTok.

Phân tích thị trường, cập nhật xu hướng mới của TikTok trong và ngoài nước.

Lập kế hoạch, triển khai chiến dịch TikTok.

Theo dõi và quản lý chi phí, tối ưu hóa quá trình thực hiện.

Tổng hợp, phân tích các báo cáo, đo hiệu quả của TikTok Ads qua các công cụ ví dụ như Google Analytics, Google Data Studio…

Ngoài ra, nhân viên chạy TikTok Ads cần đáp ứng những yêu cầu như tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, có kinh nghiệm về chạy Ads tối thiểu 1 năm, tư duy logic và có khả năng sáng tạo tốt.

Có nhiều hình thức việc làm TikTok được nhà tuyển dụng đăng tìm

3.3. Vận hành TikTok Shop

Nhân viên vận hành TikTok Shop là người chịu trách nhiệm quản lý kênh TikTok của thương hiệu và xây dựng gian hàng trên nền tảng mạng xã hội này.

Công việc chính:

Chịu trách nhiệm về kế hoạch chạy video cho kênh.

Phát triển TikTok Shop, kết hợp hướng phát triển của sản thương mại điện tử của công ty và gian hàng trên TikTok.

Xử lý các vấn đề liên quan đến gian hàng.

Tìm kiếm các KOC, các livestreamer.

Vận hành TikTok Shop theo yêu cầu của công ty.

Cập nhật các chính sách bán hàng của kênh.

Báo cáo tình hình thị trường, kết quả kinh doanh của kênh với cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý.

Để trở thành một nhân viên vận hành TikTok Shop, ứng viên cần thỏa mãn các yêu cầu như tốt nghiệp thương mại điện tử, marketing, quản trị kinh doanh; có kinh nghiệm trong lĩnh vực tối thiểu 1 năm, thành thạo tin học văn phòng…

3.4. Video Editor

Video Editor là những người có nhiệm vụ chỉnh sửa các file video từ khách hàng để cắt ghép thành một video hoàn chỉnh có thể là video quảng cáo, phim ảnh sau đó đăng lên TikTok.

Công việc chính:

Xây dựng, lên kế hoạch, ý tưởng cho video.

Định hướng phần nội dung, hình ảnh trong video.

Biên tập và chỉnh sửa nội dung video sao cho phù hợp với yêu cầu.

Thiết kế hình ảnh cho video sau khi tham khảo ý kiến của đối tác.

Tham gia quá trình định hướng nội dung trong video.

Ngoài ra, các nhân viên Video Editor cần có bằng cấp chuyên môn, có sự nhạy bén về công nghệ, có khả năng tư duy về mặt nội dung, hình ảnh, âm thanh. Những người làm về chỉnh sửa video cũng cần tình kiên trì, nhẫn nại và khả năng giao tiếp tốt.

3.5. Livestream TikTok

Nhân viên Livestream TikTok có nhiệm vụ phát video trực tiếp từ tài khoản TikTok tới người xem. Những người này sẽ chia sẻ những kiến thức và sản phẩm, dịch vụ trực tiếp, chân thật tới những người theo dõi.

Công việc chính:

Xây dựng và lên kịch bản Livestream.

Thực hiện các buổi Livestream tư vấn về sản phẩm trên nền tảng Tiktok.

Phối hợp với các bộ phận đưa ra nội dung Livestream phù hợp.

Thực hiện các công việc của cấp trên giao phó.

Những người làm Livestream TikTok cần có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng hiểu rõ về sản phẩm và thị trường. Ngoài ra, các nhà tuyển dụng cũng mong muốn ứng viên có kỹ năng bán hàng và giải quyết vấn đề, xử lý tình huống phát sinh trong phiên Livestream.

3.6. Biên tập viên TikTok

Biên tập viên TikTok là những người có nhiệm vụ chỉnh sửa văn bản, hình ảnh, video TikTok trước khi đăng tải trên nền tảng mạng xã hội này.

Công việc chính:

Xây dựng kịch bản, lên ý tưởng nội dung sáng tạo quay video Tik Tok.

Xây dựng kênh TikTok.

Nghiên cứu các trends (xu hướng) mới trên TikTok.

Triển khai, đánh giá hoạt động của TikTok Ads.

Hỗ trợ đội quay, edit Video TikTok hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

Ngoài ra, các nhà tuyển dụng cũng yêu cầu ứng viên muốn ứng tuyển vị trí Biên tập viên TikTok cần tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liên quan đến báo chí, marketing, truyền thông, có kinh nghiệm trong biên tập nội dung video TikTok. Ứng viên muốn trúng tuyển vị trí này cũng cần sáng tạo, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

3.7. Biên kịch TikTok

Biên kịch TikTok là những người có nhiệm vụ xây dựng kịch bản cho các video TikTok của doanh nghiệpnhiệp để bán sản phẩm và mang lại doanh thu cho công ty.

Công việc chính:

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản video TikTok có chủ đề liên quan đến sản phẩm của công ty.

Chuyển thể ý tưởng từ các bộ phận thành kịch bản TikTok.

Đề xuất và làm việc với các KOL, KOCs phù hợp với chiến dịch của công ty.

Phối hợp với các bộ phận Media và Design khi sản xuất nội dung.

Báo cáo kết quả công việc với lãnh đạo.

Để trở thành một biên kịch TikTok được nhà tuyển dụng lựa chọn, bạn cần tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành liên quan như marketing, biên kịch và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này ít nhất 1 năm. Các biên kịch TikTok cũng cần có tính sáng tạo, nghệ thuật và luôn cập nhật xu hướng trên mạng xã hội.

4. Hình thức tuyển dụng việc làm TikTok phổ biến

Việc làm TikTok có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ khi nền tảng mạng xã hội này ngày càng phổ biến. Các nhà tuyển dụng sẵn sàng chi tiền để tìm ra người phù hợp. Có khá nhiều hình thức tuyển dụng nhân viên TikTok hiện nay.

4.1. Tuyển dụng việc làm TikTok Part-time

Việc làm TikTok Part-time là công việc không yêu cầu ứng viên có mặt liên tục tại công ty. Tùy thuộc vào yêu cầu của công ty, nhân viên có thể tới làm việc theo thời gian linh động sau khi đã bàn bạc từ trước. Việc làm TikTok Part-time có thể giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong khi ứng viên vẫn kiếm được thu nhập khá tốt.

4.2. Tuyển dụng việc làm TikTok Full-time

Việc làm TikTok Full-time là hình thức công việc toàn thời gian, đủ 8h/ngày theo yêu cầu của công ty. Ứng viên sẽ có mặt tại công ty và thực hiện công việc trên hợp đồng và một số yêu cầu của cấp trên. Hình thức này thường được các doanh nghiệp quy mô lớn hoặc các tập đoàn lựa chọn để đảm bảo nhân viên có thể làm việc chuyên tâm và hoàn thành đúng thời hạn.

4.3. Việc làm TikTok yêu cầu kinh nghiệm

Các doanh nghiệp, tập đoàn lớn luôn có yêu cầu khắt khe cho từng vị trí tuyển dụng và đặc biệt đòi hỏi ứng viên cần nhiều kinh nghiệm. Một nhân viên làm việc trong lĩnh vực TikTok có kinh nghiệm có thể xử lý các tình huống phát sinh và có hiểu biết khá tốt về nội dung, xu hướng. Do đó, nhà tuyển dụng không ngại chi tiền để tìm kiếm nhân tài trong lĩnh vực này.

4.4. Việc làm TikTok không yêu cầu kinh nghiệm

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà tuyển dụng thường chọn lựa những nhân viên việc làm TikTok chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm để tiết kiệm chi phí. Hơn thế, những ứng viên này sẽ có khả năng sáng tạo nhiều vì không đi theo lối mòn do tích lũy kinh nghiệm nhiều năm trong nghề so với những nhân viên lâu năm.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm TikTok, đặc biệt là Livestream TikTok tập trung nhiều tại các thành phố lớn

5. Khu vực tuyển dụng việc làm TikTok nhiều nhất

Là nền tảng mạng xã hội đang phát triển mạnh trên toàn cầu, TikTok gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm TikTok cũng rất đa dạng ở các khu vực đặc biệt là các thành phố lớn.

5.1. Tuyển dụng việc làm TikTok TP. HCM

Tại TP. HCM, nhu cầu tuyển dụng việc làm TikTok luôn có xu hướng tăng mạnh từ nhiều năm nay vì đây là khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp, tập đoàn thuộc đa dạng các lĩnh vực. Hơn thế, trung tâm thành phố còn có nhiều shop thời trang, mỹ phầm… tạo cơ hội việc làm cho các nhân viên Content Creator, Livestream TikTok và TikTok Ads. Tuy nhiên, tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề tại TP. HCM khá lớn vì nhân lực đông từ các tỉnh thành lân cận.

5.2. Tuyển dụng việc làm TikTok Hà Nội

Tại Hà Nội, xu hướng tuyển dụng việc làm TikTok cũng gia tăng đáng kể với hàng nghìn tin đăng tuyển trên các trang web việc làm mỗi tháng. Nguyên nhân là vì đây là khu vực có nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nhiều mặt hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm các nhân viên Content Creator, Livestream TikTok và TikTok Ads. Nhưng, Hà Nội tập trung nhiều lao động từ các thành phố, tỉnh thành lân cận nên tỉ lệ cạnh tranh tại đây cũng rất lớn. Nhiều sinh viên cũng lựa chọn theo đuổi công việc này dù chưa tốt nghiệp ra trường.

5.3. Tuyển dụng việc làm TikTok Cần Thơ

Cần Thơ là vùng đất nổi tiếng nhiều cây trái, các mặt hàng thực phẩm, đồ lưu niệm du lịch đa dạng phong phú, kéo theo nhu cầu tuyển dụng các nhân viên Livestream TikTok của các công ty sản xuất, nhằm tăng doanh thu bán hàng ngày càng cao. Nhiều sinh viên lựa chọn công việc Livestream để kiếm thêm thu nhập hoặc lấy kinh nghiệm làm việc sau này.

5.4. Tuyển dụng việc làm TikTok Đà Nẵng

Đà Nẵng nhiều năm nay là thành phố biển phát triển du lịch và các mặt hàng sản xuất thủy hải sản. Do đó, nhu cầu tuyển các nhân viên Content Creator, Livestream TikTok và TikTok Ads nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng tại đây gia tăng mạnh mẽ. Điều đó mở ra cơ hội việc làm cho các bạn trẻ với đam mê tìm hiểu và khả năng sáng tạo nội dung mảng TikTok tại Đà Nẵng.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm TikTok

Việc làm TikTok khá đa dạng ngành nghề và mỗi công việc đều có yêu cầu riêng từ phía nhà tuyển dụng. Dưới đây là những điều kiện cần có của một ứng viên muốn trúng tuyển vào vị trí việc làm TikTok:

Yêu cầu chuyên môn:

Tốt nghiệp trung cấp trở lên một số chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content TikTok.

Lên kế hoạch nội dung, đưa ra các ý tưởng video TikTok

Chuyển ý tưởng thành kịch bản, quay dựng chi tiết

Có thể tham gia diễn xuất, livestream trong một số video

Đề xuất, làm việc với các KOLs, KOCs phù hợp với chiến dịch của công ty.

Quản lý chất lượng kênh và nội dung kênh, chạy được TikTok Ads.

Thực hiện các nội dung marketing theo chiến dịch của công ty.

Nghiên và bắt trends trên TikTok.

Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.

Yêu cầu về kỹ năng:

Có gu thẩm mỹ, sáng tạo và nhanh nhạy.

Yêu thích công việc sáng tạo nội dung.

Có khả năng edit video, hình ảnh.

Nhiệt tình với công việc.

Hoạt ngôn, không ngại lên hình.

Nhìn chung, thị trường tuyển dụng việc làm TikTok đang rất sôi động với đa dạng hình thức công việc. Đây là cơ hội tốt cho các ứng viên có khả năng viết lách, sáng tạo nội dung, quay video và am hiểu về TikTok. Không ít sinh viên lựa chọn tham gia vào thị trường việc làm TikTok để kiếm thêm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp. Nếu có khả năng sáng tạo và hiểu biết về edit video TikTok, trở thành các nhân viên Content Creator, Livestream TikTok, TikTok Ads là sự lựa chọn khá tốt với các bạn trẻ.