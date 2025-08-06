Tuyển Tiktok Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Võ Văn Vân, Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận
Xử lý hàng hoàn từ các sàn Tiktok, Shopee
Nhập dữ liệu hàng hóa vào file Excel
Đối soát hàng hóa theo quy trình
Phối hợp các bộ phận liên quan khi cần thiết
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp THPT (12/12) trở lên
Thành thạo máy tính, Excel cơ bản
Siêng năng, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay
Tại Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 6 – 8 triệu + thưởng theo hiệu quả công việc
Được hướng dẫn công việc nếu chưa có kinh nghiệm
Môi trường làm việc thân thiện, ổn định lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI