Tuyển Tiktok Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Võ Văn Vân, Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý hàng hoàn từ các sàn Tiktok, Shopee

Nhập dữ liệu hàng hóa vào file Excel

Đối soát hàng hóa theo quy trình

Phối hợp các bộ phận liên quan khi cần thiết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp THPT (12/12) trở lên

Thành thạo máy tính, Excel cơ bản

Siêng năng, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Tại Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6 – 8 triệu + thưởng theo hiệu quả công việc

Được hướng dẫn công việc nếu chưa có kinh nghiệm

Môi trường làm việc thân thiện, ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.