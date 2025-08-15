Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
- Hà Nội: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Đề án "Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam" do SYS Việt Nam và TikTok Việt Nam triển khai đang có chính sách tạo việc làm bền vững thông qua Công ty Cổ phần Truyền thông Đa Kênh
Địa chỉ làm việc: Số 93 và 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, TP Hà Nội
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Sản xuất video AI (dạng tin review, chia sẻ, top list...) để đăng lên các kênh TikTok theo từng ngành hàng: Làm đẹp, mẹ & bé, công nghệ, đồ ăn, đồ gia dụng,...
Quản lý và vận hành 15 kênh TikTok AI, đảm bảo mỗi kênh duy trì 2 video/ngày
Dùng công cụ AI dựng video tự động: giọng đọc AI, hình ảnh, motion, caption
Gắn link affiliate sản phẩm và theo dõi hiệu quả bán hàng từ video
Phối hợp với team content để chọn chủ đề video hot, sản phẩm tốt
Báo cáo hiệu quả theo tuần: view, đơn hàng, doanh thu các kênh
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 6 tháng (không cần biết edit chuyên sâu)
Có kinh nghiệm sử dụng 1 trong các công cụ dựng AI như CapCut, D-ID, Heygen, Pika, Runway, VEO3... là lợi thế.
Biết tìm sản phẩm hot trên TikTok Shop là lợi thế.
Siêng năng, chịu khó, làm việc theo quy trình và có trách nhiệm với kết quả.
Có laptop cá nhân.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kỹ năng dựng video AI nhanh chóng
Thưởng team theo dự án. Thưởng đạt KPI.
Cơ hội hợp tác với các nhãn hàng lớn.
Hỗ trợ tài nguyên: Phần mềm AI, voice AI, stock hình, kịch bản ngành hàng
Làm việc trong team năng động, tăng tốc thu nhập từ TikTok Affiliate
Cơ hội thăng tiến lên team lead quản lý nhóm 5–10 nhân sự.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
