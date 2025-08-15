Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đề án "Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam" do SYS Việt Nam và TikTok Việt Nam triển khai đang có chính sách tạo việc làm bền vững thông qua Công ty Cổ phần Truyền thông Đa Kênh

Địa chỉ làm việc: Số 93 và 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, TP Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sản xuất video AI (dạng tin review, chia sẻ, top list...) để đăng lên các kênh TikTok theo từng ngành hàng: Làm đẹp, mẹ & bé, công nghệ, đồ ăn, đồ gia dụng,...

Quản lý và vận hành 15 kênh TikTok AI, đảm bảo mỗi kênh duy trì 2 video/ngày

Dùng công cụ AI dựng video tự động: giọng đọc AI, hình ảnh, motion, caption

Gắn link affiliate sản phẩm và theo dõi hiệu quả bán hàng từ video

Phối hợp với team content để chọn chủ đề video hot, sản phẩm tốt

Báo cáo hiệu quả theo tuần: view, đơn hàng, doanh thu các kênh

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp, ưu tiên các bạn trẻ, sinh viên mới ra trường hoặc đã từng làm TikTok.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng (không cần biết edit chuyên sâu)

Có kinh nghiệm sử dụng 1 trong các công cụ dựng AI như CapCut, D-ID, Heygen, Pika, Runway, VEO3... là lợi thế.

Biết tìm sản phẩm hot trên TikTok Shop là lợi thế.

Siêng năng, chịu khó, làm việc theo quy trình và có trách nhiệm với kết quả.

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (8-9tr/tháng) + Hoa hồng affiliate + Thưởng khác

Được đào tạo kỹ năng dựng video AI nhanh chóng

Thưởng team theo dự án. Thưởng đạt KPI.

Cơ hội hợp tác với các nhãn hàng lớn.

Hỗ trợ tài nguyên: Phần mềm AI, voice AI, stock hình, kịch bản ngành hàng

Làm việc trong team năng động, tăng tốc thu nhập từ TikTok Affiliate

Cơ hội thăng tiến lên team lead quản lý nhóm 5–10 nhân sự.

