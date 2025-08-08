Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Livestream bán hàng mỹ phẩm trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Shopee, Lazada...

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm phù hợp với từng loại da, nhu cầu của khách hàng.

Tương tác, trả lời câu hỏi của khách hàng trong livestream, thúc đẩy chốt đơn.

Chuẩn bị nội dung trước buổi livestream, nghiên cứu thông tin sản phẩm.

Phối hợp với team marketing để lên kế hoạch nội dung, chương trình khuyến mãi.

Tham gia quay video, chụp ảnh hỗ trợ quảng bá sản phẩm nếu cần.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ổn

Có kinh nghiệm streamer/livestream từ 1 năm trở lên.

Tự tin, hoạt ngôn, có khả năng tương tác và thu hút người xem.

Hiểu biết về mỹ phẩm, skincare, yêu thích làm đẹp.

Có thể làm việc linh hoạt, theo lịch livestream của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, sáng tạo. Công ty có các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc:

Nghỉ phép năm: 12 ngày phép/năm.

Nghỉ phép năm:

Nghỉ lễ: Theo quy định của pháp luật về các ngày nghỉ lễ và Tết.

Nghỉ lễ:

Thiết bị làm việc: Được trang bị máy tính xách tay và các thiết bị hỗ trợ công việc.

Thiết bị làm việc:

Đào tạo nghề nghiệp: Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng và năng lực kinh doanh.

Đào tạo nghề nghiệp:

Bảo hiểm và phúc lợi: Cung cấp BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động.

Bảo hiểm và phúc lợi:

Thưởng hàng năm: Thưởng lương tháng 13, quà tặng lễ Tết (Tết Nguyên đán, Trung thu, Ngày Quốc tế Phụ nữ, ...).

Thưởng hàng năm:

Khen thưởng nhân viên xuất sắc: Có cơ hội được đi tham quan, du lịch tại trụ sở chính dành cho nhân viên có thành tích cao.

Khen thưởng nhân viên xuất sắc:

Thu nhập cạnh tranh: Mức lương và phúc lợi tương xứng với năng lực và kết quả công việc.

Thu nhập cạnh tranh:

Chăm sóc sức khỏe: Có chính sách phúc lợi về sức khỏe.

Chăm sóc sức khỏe:

Tăng lương: Có lộ trình tăng lương theo chính sách công ty.

Tăng lương:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin