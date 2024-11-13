Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông và giải trí Trần Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu tổ chức Hội nghị, Hội thảo, sự kiện trong nhà - ngoài trời như: Hội nghị khách hàng, Lễ giới thiệu sản phẩm mới, Hội thảo Quốc Tế, Tiệc tất niên.......

- Phối hợp tư vấn, hỗ trợ các khách hàng có nhu cầu tổ chức sự kiện, xúc tiến thương mại, quảng cáo, khai trương, hội nghị khách hàng, festival, các chương trình văn hoá, nghệ thuật...

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng có nhu cầu tổ chức sự kiện;

- Chịu trách nhiệm xử lý những phát sinh bên ngoài hợp đồng từ phía khách hàng được giao phụ trách;

- Phối hợp với phòng PR, Marketing... để thực hiện các chương trình truyền thông đồng bộ, trong đó sự kiện là một phần của chương trình.