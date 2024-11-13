Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông và giải trí Trần Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông và giải trí Trần Gia
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Tại Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông và giải trí Trần Gia

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xóm 2, Hải Bối, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu tổ chức Hội nghị, Hội thảo, sự kiện trong nhà - ngoài trời như: Hội nghị khách hàng, Lễ giới thiệu sản phẩm mới, Hội thảo Quốc Tế, Tiệc tất niên.......
- Phối hợp tư vấn, hỗ trợ các khách hàng có nhu cầu tổ chức sự kiện, xúc tiến thương mại, quảng cáo, khai trương, hội nghị khách hàng, festival, các chương trình văn hoá, nghệ thuật...
- Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng có nhu cầu tổ chức sự kiện;
- Chịu trách nhiệm xử lý những phát sinh bên ngoài hợp đồng từ phía khách hàng được giao phụ trách;
- Phối hợp với phòng PR, Marketing... để thực hiện các chương trình truyền thông đồng bộ, trong đó sự kiện là một phần của chương trình.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ tuổi từ 20 trở lên

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông và giải trí Trần Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông và giải trí Trần Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông và giải trí Trần Gia

Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông và giải trí Trần Gia

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, Ngõ 1, Đỗ Nhuận, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

