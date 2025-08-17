Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 11 phố Trạm, phường Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chào đón và hướng dẫn khách hàng.

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Trực điện thoại, trả lời các câu hỏi của khách hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ của khách sạn.

Thực hiện các thủ tục check-in và check-out cho khách hàng.

Quản lý và sắp xếp phòng ốc, đảm bảo phòng luôn sạch sẽ và sẵn sàng cho khách hàng.

Cập nhật thông tin khách hàng và các yêu cầu đặc biệt.

Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng các tiện ích của khách sạn.

Làm việc theo ca và đảm bảo lịch làm việc được phân công.

Báo cáo công việc cho quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm trở lên.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng xử lý tình huống tốt.

Chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Được đào tạo nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI

