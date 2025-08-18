Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI CHÚNG TÔI ĐANG TÌM KIẾM?

Bạn là một giáo viên có chuyên môn vững vàng, tràn đầy nhiệt huyết với giảng dạy? Bạn thích ứng linh hoạt với xu hướng mới, đam mê ứng dụng công nghệ trong lớp học? Và hơn hết, bạn mong muốn tạo ra tác động tích cực trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ vươn xa ra thế giới?

VAI TRÒ CỦA BẠN

• Giảng dạy các chương trình ngôn ngữ theo giáo trình & phương pháp chuẩn quốc tế.

• Thiết kế hoạt động học tập giàu tính tương tác, giúp học viên nhanh chóng sử dụng ngoại ngữ thực tế.

• Đánh giá trình độ, theo dõi tiến bộ và tư vấn lộ trình học tập cho học viên.

• Tham gia xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu du học & thị trường lao động Nhật Bản, Trung Quốc, quốc tế.

ĐỐI TƯỢNG GIẢNG DẠY:

• Các chương trình Cử nhân Ngôn ngữ.

• Các khóa đào tạo ngoại ngữ phục vụ du học & xuất khẩu lao động quốc tế.