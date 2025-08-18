Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
- Tây Ninh: Tây Ninh, Vietnam, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI CHÚNG TÔI ĐANG TÌM KIẾM?
Bạn là một giáo viên có chuyên môn vững vàng, tràn đầy nhiệt huyết với giảng dạy? Bạn thích ứng linh hoạt với xu hướng mới, đam mê ứng dụng công nghệ trong lớp học? Và hơn hết, bạn mong muốn tạo ra tác động tích cực trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ vươn xa ra thế giới?
VAI TRÒ CỦA BẠN
• Giảng dạy các chương trình ngôn ngữ theo giáo trình & phương pháp chuẩn quốc tế.
• Thiết kế hoạt động học tập giàu tính tương tác, giúp học viên nhanh chóng sử dụng ngoại ngữ thực tế.
• Đánh giá trình độ, theo dõi tiến bộ và tư vấn lộ trình học tập cho học viên.
• Tham gia xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu du học & thị trường lao động Nhật Bản, Trung Quốc, quốc tế.
ĐỐI TƯỢNG GIẢNG DẠY:
• Các chương trình Cử nhân Ngôn ngữ.
• Các khóa đào tạo ngoại ngữ phục vụ du học & xuất khẩu lao động quốc tế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI