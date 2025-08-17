Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng B1, Số 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thanh toán tiền cho khách hàng khi mua sắm tại Trung tâm thương mại

Chốt tiền mặt vào cuối ca và bàn giao cho bộ phận kế toán

Tư vấn một số chương trình ưu đãi của siêu thị cho khách hàng

Báo lại với bộ phận an ninh nếu phát hiện tín hiệu bất ổn từ khách

Một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lí

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ trên 18 tuổi

Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ

Có thể làm việc xoay ca sáng, chiều linh hoạt

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (phụ cấp ăn trưa 50K/ngày, gửi xe, phụ cấp theo chuyên môn,...)

Thử việc 1 tháng hưởng nguyên lương.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Tham gia đầy đủ các loại BHXH theo duy định của nhà nước.

Lương tháng 13++, thưởng hiệu quả công việc theo quý

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng cho những ai làm tốt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

