Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng B1, Số 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Thanh toán tiền cho khách hàng khi mua sắm tại Trung tâm thương mại
Chốt tiền mặt vào cuối ca và bàn giao cho bộ phận kế toán
Tư vấn một số chương trình ưu đãi của siêu thị cho khách hàng
Báo lại với bộ phận an ninh nếu phát hiện tín hiệu bất ổn từ khách
Một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lí
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ trên 18 tuổi
Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ
Có thể làm việc xoay ca sáng, chiều linh hoạt
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh (phụ cấp ăn trưa 50K/ngày, gửi xe, phụ cấp theo chuyên môn,...)
Thử việc 1 tháng hưởng nguyên lương.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia đầy đủ các loại BHXH theo duy định của nhà nước.
Lương tháng 13++, thưởng hiệu quả công việc theo quý
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng cho những ai làm tốt công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI