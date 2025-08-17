Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều khiển xe tải gắn cẩu để vận chuyển hàng hóa đến các công trình, kho bãi theo đơn hàng

Vận hành hệ thống cẩu để nâng, hạ, bốc dỡ hàng hóa theo đúng quy trình an toàn.

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe và cần cẩu hàng ngày trước khi vận hành.

Tuân thủ luật giao thông, quy định an toàn lao động và nội quy công ty.

Hỗ trợ các công việc khác trong phạm vi công việc được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 25 – 50 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên

Bằng lái xe: Bằng lái hạng C trở lên (tùy theo loại xe); ưu tiên có chứng chỉ vận hành cần cẩu.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm lái xe tải gắn cẩu hoặc vị trí tương đương.

Hiểu biết về kỹ thuật xe tải, vận hành cẩu thủy lực, an toàn vận hành.

Trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc, cẩn thận và tuân thủ nguyên tắc an toàn.

Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định

Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13

Nghỉ các ngày lễ, tết

Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin