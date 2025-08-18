Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/08/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý con dấu doanh nghiệp, triển khai thủ tục đóng dấu theo đúng quy định Pháp luật và quy định của Công ty.
• Soạn thảo Chính sách, Quy trình, Hướng dẫn quản lý tài liệu, bao gồm nhưng không hạn chế từ công tác bàn giao, phân quyền lưu trữ, báo cáo, kiểm kê và bảo quản hồ sơ lưu trữ.
• Quản lý tài liệu theo từng hạng mục:
• Hồ sơ doanh nghiệp: Lưu trữ và quản lý tất cả hồ sơ pháp lý, hợp đồng, giấy tờ, văn kiện liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh do các bộ phận bàn giao.
• Hồ sơ dư án: Lưu trữ, quản lý bản gốc và ban hành bản sao (trong trường hợp được cấp có thẩm quyền yêu cầu để phục vụ hoạt động dự án) hồ sơ tài liệu của Cơ quan chức năng, tài liệu hỗ trợ thủ tục trong quá trình triển khai Dự án và các loại Giấy phép của Dự án.
• Hồ sơ khách hàng: Lưu trữ, quản lý bản gốc và bản sao tất cả Hợp đồng mua bán và các phụ lục có liên quan.
• Chịu trách nhiệm về tính bảo mật của các hồ sơ lưu trữ.
• Phối hợp hiệu quả với các bộ phận và nhà thầu trong quá trình lưu trữ tài liệu, sẵn sàng cung cấp tài liệu cần thiết cho các bộ phận trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TMDV số 19, Tòa nhà Masteri An Phú, 179 Võ Nguyên Giáp, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

