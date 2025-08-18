Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD

Mức lương Đến 1,200 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

- Tham gia triển khai các dự án tích hợp hệ thống cho các Khối khách hàng Ngân hàng và Doanh nghiệp, Khối Viễn thông, Khối khách hàng Chính phủ…

- Tham gia triển khai dự án liên quan tới các công nghệ mới: Cisco SDA, SDN, SD-WAN, Nextgen Firewall…

- Tham gia triển khai các dự án mạng Campus, Security, Wireless,… quy mô trung bình và lớn.

- Nghiên cứu triển khai sản phẩm mới theo yêu cầu của dự án.

- Tham gia xây dựng tài liệu thiết kế HLD, LLD, tài liệu cài đặt, vận hành

- Tuân thủ các quy trình triển khai dự án, kế hoạch thực hiện dự án

- Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ cuối dự án

- Hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai dự án (trực tiếp hoặc phối hợp với bộ phận HTKT)

- Có cơ hội được tham gia đào tạo các khoá học trong và ngoài nước do các hãng như Cisco, PaloAlto, Fortinet, Checkpoint, Openwave, Mobileum… tổ chức

- 02 năm kinh nghiệm trở lên với vai trò Kỹ sư triển khai Mạng.

- Làm việc với các công nghệ mạng Enterprise, nắm chắc một trong các kiến thức: Mô hình mạng Campus; mô hình OSI, TCP/IP; layer 2 switching như Spanning Tree Protocol, VLAN…, layer 3 routing như OSPF, BGP….; IP service như DHCP, DNS…

