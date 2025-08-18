Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự A9, Tòa Hà Nội Signature, số 66 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội (Toà Tân Hoàng Minh cũ)

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mô tả công việc

• Thực hiện biên tập, cắt ghép và chỉnh sửa các video sản phẩm, video review, highlight livestream… phục vụ hoạt động kinh doanh trên nền tảng TikTok Shop, Shopee và các kênh truyền thông liên quan.

• Chỉnh sửa hình ảnh, màu sắc, hiệu ứng, chèn phụ đề, âm thanh… nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh và thu hút người xem.

• Quản lý, lưu trữ và phân loại dữ liệu video khoa học, đảm bảo dễ dàng truy xuất và bảo mật thông tin.

2. Yêu cầu ứng viên

- Có kinh nghiệm làm việc ở các lĩnh vực tương đương (cần cung cấp các ví dụ về sản phẩm đã thực hiện).

- Thành thạo các phần mềm dựng và chỉnh sửa video: Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, CapCut, DaVinci Resolve…

- Có khả năng thiết kế đồ họa, có thể tự thiết kế và xử lý hình ảnh (thành thạo các công cụ như Photoshop, Canva).

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực tế sản xuất nội dung video cho TikTok Shop, Shopee hoặc các sàn thương mại điện tử.

- Nắm bắt nhanh xu hướng thị trường và các dạng nội dung thu hút trên nền tảng TikTok/Shopee.

- Khả năng thẩm mỹ tốt, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

