Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Sơn La thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sơn La: Tp Sơn La

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đi thị trường đến các Nhà Thuốc để giới thiệu & bán hàng các sản phẩm của Công ty . Định kỳ lên lịch thăm viếng, chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Hỗ trợ & tham gia tổ chức các chương trình marketing tại địa bàn phụ trách.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Chuyên ngành: Dược/ Y / Quản trị Kinh doanh/ Các Kinh Tế khác,... Mới ra trường hoặc có kinh nghiệm vị trí TDV Kênh Nhà Thuốc/ Phòng Mạch, Phòng Khám/ Bệnh Viện. Hoặc Có kinh nghiệm Sales Thị Trường (FMCG)

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập chính thức: 15 tr -> 25 tr/tháng. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24. Thưởng vào các dịp lễ (1.1, 1.5 & 2.9 ) & Tết nguyên đán. Quà tặng Sinh nhật, Khám sức khỏe định kỳ, Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

