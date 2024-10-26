Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Sơn La thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Sơn La thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Sơn La: Tp Sơn La

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đi thị trường đến các Nhà Thuốc để giới thiệu & bán hàng các sản phẩm của Công ty . Định kỳ lên lịch thăm viếng, chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Hỗ trợ & tham gia tổ chức các chương trình marketing tại địa bàn phụ trách.
Đi thị trường đến các Nhà Thuốc để giới thiệu & bán hàng các sản phẩm của Công ty .
Định kỳ lên lịch thăm viếng, chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Hỗ trợ & tham gia tổ chức các chương trình marketing tại địa bàn phụ trách.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Chuyên ngành: Dược/ Y / Quản trị Kinh doanh/ Các Kinh Tế khác,... Mới ra trường hoặc có kinh nghiệm vị trí TDV Kênh Nhà Thuốc/ Phòng Mạch, Phòng Khám/ Bệnh Viện. Hoặc Có kinh nghiệm Sales Thị Trường (FMCG)
Nam/Nữ. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Chuyên ngành: Dược/ Y / Quản trị Kinh doanh/ Các Kinh Tế khác,...
Mới ra trường hoặc có kinh nghiệm vị trí TDV Kênh Nhà Thuốc/ Phòng Mạch, Phòng Khám/ Bệnh Viện.
Hoặc Có kinh nghiệm Sales Thị Trường (FMCG)

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập chính thức: 15 tr -> 25 tr/tháng. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24. Thưởng vào các dịp lễ (1.1, 1.5 & 2.9 ) & Tết nguyên đán. Quà tặng Sinh nhật, Khám sức khỏe định kỳ, Du lịch hàng năm.
Thu nhập chính thức: 15 tr -> 25 tr/tháng.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24.
Thưởng vào các dịp lễ (1.1, 1.5 & 2.9 ) & Tết nguyên đán.
Quà tặng Sinh nhật, Khám sức khỏe định kỳ, Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

