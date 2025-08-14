Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ATL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ATL
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ATL

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 126

- 128 đường P, KP Mỹ Hào, H15 Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Sản phẩm chính: Heo, Bò, Gà đông lạnh nhập khẩu... ( Các thương hiệu thịt uy tín, chất lượng như: APK, Kilcoy, MRT, Sakura ...)
Phối hợp với đội ngũ nội bộ thu mua để đề xuất sản phẩm hoặc cung cấp giá thị trường cần thiết.
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mục tiêu: nhà phân phối nhà hàng, khách sạn, Horeca...
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng từ đầu, ghi nhận nhu cầu, phản hồi và lập danh sách khách hàng tiềm năng.
Báo cáo kết quả định kỳ và đề xuất giải pháp mở rộng kênh bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1-2 năm kinh nghiệm ngành: Thịt đông lạnh nhập khẩu, FMCG, F&B ...vv
Có sẵn Network trong ngành là lợi thế.
Chủ động, chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến.
Gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ATL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản ( 8 - 12tr) + % hoa hồng cao theo doanh số, Thu nhập từ 15 - 25 Triệu
Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định.
Làm việc trong môi trường năng động, hỗ trợ phát triển dài hạn.
Được tiếp xúc và làm việc với các đối tác lớn trong ngành thực phẩm.
Phụ cấp công tác thị trường, điện thoại, xăng xe (nếu cần).
Có cơ hội trở thành trưởng nhóm hoặc giám sát bán hàng khi công ty mở rộng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ATL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ATL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 126-128 đường P, KP Mỹ Hào, H15 Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

