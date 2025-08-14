Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ATL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ATL
- Hồ Chí Minh: 126
- 128 đường P, KP Mỹ Hào, H15 Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Sản phẩm chính: Heo, Bò, Gà đông lạnh nhập khẩu... ( Các thương hiệu thịt uy tín, chất lượng như: APK, Kilcoy, MRT, Sakura ...)
Phối hợp với đội ngũ nội bộ thu mua để đề xuất sản phẩm hoặc cung cấp giá thị trường cần thiết.
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mục tiêu: nhà phân phối nhà hàng, khách sạn, Horeca...
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng từ đầu, ghi nhận nhu cầu, phản hồi và lập danh sách khách hàng tiềm năng.
Báo cáo kết quả định kỳ và đề xuất giải pháp mở rộng kênh bán hàng.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sẵn Network trong ngành là lợi thế.
Chủ động, chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến.
Gắn bó lâu dài.
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ATL Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định.
Làm việc trong môi trường năng động, hỗ trợ phát triển dài hạn.
Được tiếp xúc và làm việc với các đối tác lớn trong ngành thực phẩm.
Phụ cấp công tác thị trường, điện thoại, xăng xe (nếu cần).
Có cơ hội trở thành trưởng nhóm hoặc giám sát bán hàng khi công ty mở rộng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ATL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
