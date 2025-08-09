Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 20 Triệu

Mức lương 100000 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Thái Nguyên ...và 2 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 100000 - 20 Triệu

Là đại diện công ty đến làm việc với hệ thống nhà Phân Phối, đại lý của công ty cụ thể:

Với Mức Lương 100000 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing hoặc chuyên ngành có liên quan

Tuyển dụng ứng viên đang sinh sống tại:

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ: 13.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ, có thể cao hơn tùy năng lực

- Lương cứng: 9.000.000-11.000.000 VNĐ + Phụ cấp ăn, xăng xe điện thoại+ % Hoa hồng

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, hòa đồng

- Thưởng các ngày Lễ tết theo quy định của công ty (30/4&1/5, 2/9, Tết dương lịch...),

- Hưởng chế độ du lịch cho bản thân và người thân.

- Được thường xuyên tham gia các khóa học nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ do giảng viên nội bộ hoặc chuyên gia bên ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin