Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 5 - 30 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 5 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Go Media, Khu đô thị FPT, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như telesales, email marketing, mạng xã hội Tư vấn và giới thiệu các dịch vụ marketing, truyền thông, quảng cáo của công ty cho khách hàng Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại Lập kế hoạch kinh doanh và đề xuất chiến lược marketing phù hợp với từng đối tượng khách hàng Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ

Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến Chịu được áp lực công việc và môi trường làm việc năng động Sử dụng thành thạo các công cụ MS Office

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số Up To 15M-30M Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và nghiệp vụ chuyên môn Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng hiệu suất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

