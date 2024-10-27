Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 5 - 30 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA
- Đà Nẵng: Go Media, Khu đô thị FPT, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 30 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như telesales, email marketing, mạng xã hội
Tư vấn và giới thiệu các dịch vụ marketing, truyền thông, quảng cáo của công ty cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Lập kế hoạch kinh doanh và đề xuất chiến lược marketing phù hợp với từng đối tượng khách hàng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ
Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến
Chịu được áp lực công việc và môi trường làm việc năng động
Sử dụng thành thạo các công cụ MS Office
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số Up To 15M-30M
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và nghiệp vụ chuyên môn
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng hiệu suất công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
