Tuyển Trợ giảng Equest Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trưởng Albert Einstein, số 16 đường số 12, Khu dân cư 13C, Phong Phú, Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong giờ học Tiếng Anh trong việc quản lý lớp học và sắp xếp các hoạt động giảng dạy. Giao tiếp và hướng dẫn từng học sinh trong hoạt động góc.

Support the main teacher to manage the class and organize teaching activities. Providing individual support to children in learning centers.

Hỗ trợ học sinh hoàn tất các bài tập của giáo viên trong giờ học tiếng Anh cũng như luôn động viên và khuyến khích học sinh học tốt hơn.

Giving extra help to children who need extra support to complete tasks as well as motivating and encouraging students.

Hỗ trợ giáo viên trong việc giúp học sinh hiểu và tuân thủ kỷ luật của lớp học và nhà trường.

Support English teachers to enforce school and class rules to help teach students proper behaviour.

Hỗ trợ sự tiến bộ, thành tích và sự phát triển của học sinh.

Supports Student Progress, Attainment, and Growth.

Hướng dẫn học sinh và đưa ra các khuyến nghị cho giáo viên về học sinh.

Mentor students and provide recommendations to classroom teachers.

Xây dựng mối quan hệ với các bên hỗ trợ khác và đồng nghiệp tại các tổ chức khác.

Build relationships with outside support vendors and colleagues at other institutions.

Địa điểm làm việc / Address: trường ESH, số 16 đường số 12, KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh, TP. HCM.

Thời gian làm việc / Working time: 7:30 - 16:30 (Mon - Fri).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng về Giáo dục hoặc chứng chỉ Sư phạm.

IELTS từ 6.5 hoặc các chứng chỉ khác tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các trường học Quốc tế.

Tại Equest Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương canh tranh, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm

Môi trường chuyên nghiệp hòa đồng

Phụ cấp công nghệ

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp về chuyên môn cũng như kỹ năng mềm.

Teambuiding hằng năm cùng các sự kiện nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Equest Education Group

