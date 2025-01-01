Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

WISE ENGLISH được thành lập với sứ mệnh giúp các bạn trẻ Việt Nam thay đổi phương pháp học tiếng Anh theo TƯ DUY NÃO BỘ (NLP) và NGÔN NGỮ để chinh phục ngôn ngữ này một cách NHANH NHẤT và HIỆU QUẢ NHẤT. Với các phương pháp học đặc biệt như HỌC TỪ 06 BƯỚC, NGHE TỰ ĐỘNG, WISE English đã giúp hàng ngàn học viên đạt IELTS 6.0, 6.5+ và giao tiếp lưu loát với người bản xứ. WISE BUSINESS là Marketing Agency và Trường đào tạo doanh nhân với Sứ mệnh Nâng tầm các Doanh nghiệp Việt về hệ thống quản trị, Sales & Marketing, Nâng cao năng lực cho các Doanh nhân, từ đó đem lại nhiều giá trị cho Khách hàng và xã hội.

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Hạn nộp: 30/09/2025

Đà Nẵng 8 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
146 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

