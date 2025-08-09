Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10/176 Nguyễn Sơn, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác giáo vụ, chuẩn bị bài, đảm bảo nội dung học theo kế hoạch của trung tâm.

Theo dõi quá trình học tập, cung cấp phản hồi kịp thời và mang tính xây dựng cho bộ phận đào tạo giúp học viên nhận diện điểm mạnh và cải thiện điểm hạn chế.

Tham gia chấm chữa bài tập, các bài test học viên.

Cập nhật thông tin bài học, điểm số và nhận xét học viên lên phần mềm

Hỗ trợ cho học viên mới, học viên yếu, học viên nghỉ học, đảm bảo cá nhân hóa lộ trình học phù hợp với trình độ và nhu cầu từng học viên.

Tham gia các hoạt động, sự kiện của trung tâm.

Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy.

Báo cáo định kỳ kết quả công việc.

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Yêu giáo dục, có thái độ tạo dựng môi trường học tập thân thiện, truyền cảm hứng.

Trình độ Tiếng Anh B1 trở lên

Trung tâm có thể tạo điều kiện cho ứng viên chưa đạt trình độ Tiếng Anh theo yêu cầu, nhưng ứng viên cần thể hiện mong muốn và quyết tâm phát triển bản thân và hoàn thành tốt công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Trung tâm tạo điều kiện để vị trí có thể trở thành giáo viên hoặc chuyên viên bộ phận học thuật theo lộ trình thăng tiến.

Không gian làm việc sạch đẹp, sáng sủa và ngăn nắp, có đầy đủ chỗ nghỉ trưa, bếp ăn và khu vực thư giãn.

Không gian làm việc sạch đẹp, sáng sủa và ngăn nắp

Môi trường giáo dục nhân văn, nơi mọi thành viên được tôn trọng, lắng nghe và phát triển năng lực chuyên môn.

Môi trường giáo dục nhân văn,

Đồng nghiệp đồng hành: Đội ngũ có trình độ cao, tư duy đổi mới và tinh thần hợp tác.

Đồng nghiệp đồng hành:

Liên tục được bồi dưỡng chuyên môn, tham gia các khoá tập huấn, cập nhật phương pháp sư phạm và xu hướng giáo dục quốc tế.

Liên tục được bồi dưỡng chuyên môn,

Cơ hội kết nối toàn cầu: Làm việc trong môi trường có tính giao lưu quốc tế, tiếp cận với các chương trình giáo dục tích hợp và hiện đại.

Cơ hội kết nối toàn cầu:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin