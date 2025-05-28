Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2025
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Trợ giảng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 146 Hàm Nghi, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

WISE ENGLISH được thành lập với sứ mệnh giúp các bạn trẻ Việt Nam thay đổi phương pháp học tiếng Anh theo TƯ DUY NÃO BỘ (NLP) và NGÔN NGỮ để chinh phục ngôn ngữ này một cách NHANH NHẤT và HIỆU QUẢ NHẤT. Với các phương pháp học đặc biệt như HỌC TỪ 06 BƯỚC, NGHE TỰ ĐỘNG, WISE English đã giúp hàng ngàn học viên đạt IELTS 6.0, 6.5+ và giao tiếp lưu loát với người bản xứ.
WISE ENGLISH đã đạt được các thành tựu:
- Top 100 danh nhân khởi nghiệp xuất sắc năm 2021
- Doanh nghiệp nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2025
Để đạt được sứ mệnh, chúng tôi tìm kiếm những bạn đảm nhận các công việc sau:
- Hỗ trợ giáo viên kiểm tra bài cũ, chấm bài tập về nhà, giải thích bài vở cho học viên.
- Hỗ trợ các giáo viên nước ngoài trong các hoạt động học tập trên lớp.
- Điểm danh, phối hợp cập nhật tình hình học tập, lấy feedback học viên, báo cáo tình hình học tập cho phụ huynh.
- Kiểm tra việc giảng dạy của thầy cô.
- Thực hiện các công việc khác do giáo viên và Trung tâm yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT:
- Có bằng IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt.
- Chưa có kinh nghiệm thì sẽ được đào tạo
VỀ PHẨM CHẤT, chúng tôi đang tìm kiếm các bạn có những phẩm chất sau:
+ Kỹ tính, cẩn thận.
+ Có trách nhiệm cao trong công việc.
+ Tin tưởng vào định hướng, tư duy chiến lược của Trung tâm
+ Có tác phong làm việc chuyên nghiệp.
+ Tận tâm, chủ động, nhận trách nhiệm trong công việc.
+ Yêu thương, hỗ trợ đồng đội.
+ Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và khao khát phát triển bản thân.
+ Trung thực.

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 4 triệu – 7 triệu đồng đối với vị trí full time hoặc 20.000 – 30.000 đồng/giờ đối với part time + Thưởng theo hiệu quả công việc.
+ Được training phương pháp học tập đặc biệt của Trung tâm theo Tư duy não bộ (NLP) và Ngôn ngữ (Linguistics).
+ Được học hỏi về kỹ năng giảng dạy.
+ Có cơ hội thăng tiến lên vị trí giáo viên, nhân viên/ Trưởng phòng đào tạo và cao hơn.
+ Được cảm nhận văn hóa “WISE là một gia đình”,mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển, cởi mở, sáng tạo, tôn trọng giá trị cá nhân.
+ Được lắng nghe và trân trọng những cống hiến của bản thân.
+ Được xét nâng lương, mỗi năm 01 lần.
+ Thưởng lễ, Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 146 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-giang-thu-nhap-thoa-thuan-ban-thoi-gian-tai-da-nang-job360675
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Trợ giảng TAHK Foundation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Trợ giảng KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 10/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 19/10/2025
Đà Nẵng Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 39 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 8 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 100 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Quảng Bình Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Trợ giảng TAHK Foundation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Trợ giảng KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 10/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng EDUPIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu EDUPIA
1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận KinderWorld Education Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm