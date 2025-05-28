Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

WISE ENGLISH được thành lập với sứ mệnh giúp các bạn trẻ Việt Nam thay đổi phương pháp học tiếng Anh theo TƯ DUY NÃO BỘ (NLP) và NGÔN NGỮ để chinh phục ngôn ngữ này một cách NHANH NHẤT và HIỆU QUẢ NHẤT. Với các phương pháp học đặc biệt như HỌC TỪ 06 BƯỚC, NGHE TỰ ĐỘNG, WISE English đã giúp hàng ngàn học viên đạt IELTS 6.0, 6.5+ và giao tiếp lưu loát với người bản xứ.

WISE ENGLISH đã đạt được các thành tựu:

- Top 100 danh nhân khởi nghiệp xuất sắc năm 2021

- Doanh nghiệp nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2025

Để đạt được sứ mệnh, chúng tôi tìm kiếm những bạn đảm nhận các công việc sau:

- Hỗ trợ giáo viên kiểm tra bài cũ, chấm bài tập về nhà, giải thích bài vở cho học viên.

- Hỗ trợ các giáo viên nước ngoài trong các hoạt động học tập trên lớp.

- Điểm danh, phối hợp cập nhật tình hình học tập, lấy feedback học viên, báo cáo tình hình học tập cho phụ huynh.

- Kiểm tra việc giảng dạy của thầy cô.

- Thực hiện các công việc khác do giáo viên và Trung tâm yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT:

- Có bằng IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

- Chưa có kinh nghiệm thì sẽ được đào tạo

VỀ PHẨM CHẤT, chúng tôi đang tìm kiếm các bạn có những phẩm chất sau:

+ Kỹ tính, cẩn thận.

+ Có trách nhiệm cao trong công việc.

+ Tin tưởng vào định hướng, tư duy chiến lược của Trung tâm

+ Có tác phong làm việc chuyên nghiệp.

+ Tận tâm, chủ động, nhận trách nhiệm trong công việc.

+ Yêu thương, hỗ trợ đồng đội.

+ Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và khao khát phát triển bản thân.

+ Trung thực.

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 4 triệu – 7 triệu đồng đối với vị trí full time hoặc 20.000 – 30.000 đồng/giờ đối với part time + Thưởng theo hiệu quả công việc.

+ Được training phương pháp học tập đặc biệt của Trung tâm theo Tư duy não bộ (NLP) và Ngôn ngữ (Linguistics).

+ Được học hỏi về kỹ năng giảng dạy.

+ Có cơ hội thăng tiến lên vị trí giáo viên, nhân viên/ Trưởng phòng đào tạo và cao hơn.

+ Được cảm nhận văn hóa “WISE là một gia đình”,mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển, cởi mở, sáng tạo, tôn trọng giá trị cá nhân.

+ Được lắng nghe và trân trọng những cống hiến của bản thân.

+ Được xét nâng lương, mỗi năm 01 lần.

+ Thưởng lễ, Tết,...

