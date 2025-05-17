Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Môn học: Toán (THPT & THCS), Vật Lí, Hoá, Sinh, Sử, Địa.
- Hỗ trợ giáo viên soạn thảo tài liệu, đề thi của các kì thi TNPT, ĐGNL, ĐGTD; hỗ trợ học sinh qua các kênh có sẵn của công ty (website, app, nhóm Zalo, ...).
- Cập nhật lời giải, trả lời thắc mắc của học sinh, hỗ trợ giáo viên trong vấn đề chuyên môn
- Thực hiện các công việc phát sinh theo sự chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 1998 – 2004.
- Trình độ:
+ Đã tốt nghiệp Đại học, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng.
+ Nắm vững kiến thức chuyên môn theo chương trình GDPT mới.
+ Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc
+ Biết sử dụng Word, biết Mathtype/Latex/GeoGebra Classic (Môn Toán).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng (khởi điểm từ 7,5 – 9 triệu tuỳ năng lực) + Thưởng thêm nếu làm tốt (Thu nhập sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn).
- Được đóng Bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.
- Được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn trước và trong khi làm việc.
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, sáng tạo.
- Có cơ hội thăng tiến trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 No - 25 Tân Lập, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

