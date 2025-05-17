Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ giảng

- Môn học: Toán (THPT & THCS), Vật Lí, Hoá, Sinh, Sử, Địa.

- Hỗ trợ giáo viên soạn thảo tài liệu, đề thi của các kì thi TNPT, ĐGNL, ĐGTD; hỗ trợ học sinh qua các kênh có sẵn của công ty (website, app, nhóm Zalo, ...).

- Cập nhật lời giải, trả lời thắc mắc của học sinh, hỗ trợ giáo viên trong vấn đề chuyên môn

- Thực hiện các công việc phát sinh theo sự chỉ đạo của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: từ 1998 – 2004.

- Trình độ:

+ Đã tốt nghiệp Đại học, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng.

+ Nắm vững kiến thức chuyên môn theo chương trình GDPT mới.

+ Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc

+ Biết sử dụng Word, biết Mathtype/Latex/GeoGebra Classic (Môn Toán).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng (khởi điểm từ 7,5 – 9 triệu tuỳ năng lực) + Thưởng thêm nếu làm tốt (Thu nhập sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn).

- Được đóng Bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

- Được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn trước và trong khi làm việc.

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, sáng tạo.

- Có cơ hội thăng tiến trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

