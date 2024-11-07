Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY
Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 7
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Thực hiện các hoạt động tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, hỗ trợ đặt lịch và phỏng vấn ứng viên
Tìm hiểu và nắm rõ yêu cầu tuyển dụng, vị trí tuyển dụng của công ty
Hỗ trợ ứng viên nộp hồ sơ, tham gia khoá học khi tuyển ứng viên đạt yêu cầu
Tham gia các lịch họp team, các buổi khảo sát việc làm,...
Tham gia đầy đủ các lớp học nâng cao kiến thức chuyên ngành nhân sự
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 1 năm tiếng trung HSK5 trở lên thành thạo
Giờ làm việc:9h sáng đến 6H chiều
Khả năng sáng tạo cao, chủ động, tinh thần trách nhiệm
Thái độ làm việc tích cực và cầu tiến
Có khả năng sắp xếp, giải quyết công việc
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chủ động, nhiệt tình và luôn sẵn sàng học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ kịp thời, liên tục từ cấp trên, nhân viên tiền bối
Có cơ hội tham gia các hoạt động, chương trình workshop, các khoá đào tạo miễn phí từ công ty để nâng cao kiến thức, kỹ năng
Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Có cơ hội được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc cam kết hoà đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
