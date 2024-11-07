Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Thực hiện các hoạt động tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, hỗ trợ đặt lịch và phỏng vấn ứng viên

Tìm hiểu và nắm rõ yêu cầu tuyển dụng, vị trí tuyển dụng của công ty

Hỗ trợ ứng viên nộp hồ sơ, tham gia khoá học khi tuyển ứng viên đạt yêu cầu

Tham gia các lịch họp team, các buổi khảo sát việc làm,...

Tham gia đầy đủ các lớp học nâng cao kiến thức chuyên ngành nhân sự

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm tiếng trung HSK5 trở lên thành thạo

Giờ làm việc:9h sáng đến 6H chiều

Khả năng sáng tạo cao, chủ động, tinh thần trách nhiệm

Thái độ làm việc tích cực và cầu tiến

Có khả năng sắp xếp, giải quyết công việc

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Chủ động, nhiệt tình và luôn sẵn sàng học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ kịp thời, liên tục từ cấp trên, nhân viên tiền bối

Có cơ hội tham gia các hoạt động, chương trình workshop, các khoá đào tạo miễn phí từ công ty để nâng cao kiến thức, kỹ năng

Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

Có cơ hội được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc cam kết hoà đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY

