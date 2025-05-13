Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT7 - 1 khu đô thị Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Tư vấn cho BGĐ các vấn đề về nhân sự, là cầu nối giữa BGĐ và NLĐ

Quản lý công tác Tuyển dụng, đào tạo.

Tham gia xây dựng quy trình, quy chế, nội quy quy định công ty.

Thực hiện công tác chấm công, tính lương cho CBNV.

Thực hiện, giải quyết các thủ tục liên quan đến BHXH.

Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới, tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: Theo dõi diễn biến nhân sự, lập hợp đồng lao động, soạn thảo các công văn hành chính nhân sự ...

Hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên trong công ty.

Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự

Tổ chức lữu trữ, quản lý toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan

Quản lý, đặt mua văn phòng phẩm; in ấn tài liệu khi cần thiết; quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu...

Bao quát, theo dõi các hoạt động vệ sinh, điện, nước và các hoạt động phát sinh khác tại văn phòng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, mong muốn phát triển lên những vị trí cao hơn.

Có tố chất & khả năng để làm Trưởng nhóm nhân sự (trong tương lai gần).

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng tư duy tốt, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 17 - 25 triệu/tháng. Chính sách thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc và các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

Hưởng lương, thưởng các ngày nghỉ lễ.

Chế độ du lịch hằng quý/năm.

Thưởng cuối năm từ 1-3 tháng lương.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

