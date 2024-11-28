Tuyển Hành chính Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo
Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 11, TT03, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 16 Triệu
Sắp xếp lịch hẹn, liên hệ trước, hỗ trợ việc cá nhân cho cán bộ ( phó viện trưởng)
Tiếp nhận thông tin, sắp xếp thông tin, chăm sóc đối tác trong và ngoài nước
Phối hợp các bộ phận khác để thúc đẩy các nhiệm vụ chung, bám sát tiến độ
Và một số công việc khác
Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành quản trị kinh doanh, Marketing, kế toán, kỹ thuật,... có biết tiếng anh cơ bản
Yêu thích công việc trợ lý
Cẩn thận, trung thực, trí nhớ tốt, ngăn nắp trong công việc, bảo mật tốt
Đa năng trong công việc, sẵn sàng học hỏi
Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của Viện ( là tổ chức khoa học và công nghệ)
Chế độ: ăn trưa+ bảo hiểm+ công tác phí ( nếu có)
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện khả năng của bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
