Tuyển Hành chính Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, TT03, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Sắp xếp lịch hẹn, liên hệ trước, hỗ trợ việc cá nhân cho cán bộ ( phó viện trưởng)

Tiếp nhận thông tin, sắp xếp thông tin, chăm sóc đối tác trong và ngoài nước

Phối hợp các bộ phận khác để thúc đẩy các nhiệm vụ chung, bám sát tiến độ

Và một số công việc khác

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành quản trị kinh doanh, Marketing, kế toán, kỹ thuật,... có biết tiếng anh cơ bản

Yêu thích công việc trợ lý

Cẩn thận, trung thực, trí nhớ tốt, ngăn nắp trong công việc, bảo mật tốt

Đa năng trong công việc, sẵn sàng học hỏi

Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của Viện ( là tổ chức khoa học và công nghệ)

Chế độ: ăn trưa+ bảo hiểm+ công tác phí ( nếu có)

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện khả năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo

