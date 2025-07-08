Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Suối Sâu, Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Huyện Bắc Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Báo cáo điểm danh toàn công ty
Sắp xếp vị trí làm việc cho công nhân chính thức và thời vụ
Kiểm tra phép, bấm thẻ, bù công, vượt phép…
Theo dõi danh sách công nhân viên
Hỗ trợ tuyển dụng, phỏng vấn
Các công việc khác được giao theo chỉ đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
có kinh nghiệm về HCNS, ưu tiên đã làm qua công ty sản xuất
Kỹ năng sắp xếp được công việc
Tổng hợp, báo cáo, xử lý vấn đề tốt
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Kỹ năng sắp xếp được công việc
Tổng hợp, báo cáo, xử lý vấn đề tốt
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp cơm trưa.
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, du lịch
- Chế độ trợ cấp hiếu hỉ, thai sản, khám sức khỏe định kỳ,...
- Các chế độ và chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, du lịch
- Chế độ trợ cấp hiếu hỉ, thai sản, khám sức khỏe định kỳ,...
- Các chế độ và chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI