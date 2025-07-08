Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Suối Sâu, Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Huyện Bắc Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Báo cáo điểm danh toàn công ty

Sắp xếp vị trí làm việc cho công nhân chính thức và thời vụ

Kiểm tra phép, bấm thẻ, bù công, vượt phép…

Theo dõi danh sách công nhân viên

Hỗ trợ tuyển dụng, phỏng vấn

Các công việc khác được giao theo chỉ đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

có kinh nghiệm về HCNS, ưu tiên đã làm qua công ty sản xuất

Kỹ năng sắp xếp được công việc

Tổng hợp, báo cáo, xử lý vấn đề tốt

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cơm trưa.

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, du lịch

- Chế độ trợ cấp hiếu hỉ, thai sản, khám sức khỏe định kỳ,...

- Các chế độ và chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT

