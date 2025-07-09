Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần New Retail CPG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty Cổ phần New Retail CPG
Ngày đăng tuyển: 09/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
Công ty Cổ phần New Retail CPG

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần New Retail CPG

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 457 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự như: lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhân sự, soạn thảo văn bản, hợp đồng lao động, quyết định...
Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn
Hỗ trợ chấm công, theo dõi ngày công, nghỉ phép và các biểu mẫu liên quan
Hỗ trợ thực hiện các chương trình nội bộ: sinh nhật, teambuilding, truyền thông nội bộ…
Hỗ trợ các công việc hành chính: Đặt VPP, mua CCCD cho các Phòng ban/Bộ phận
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý phòng Nhân sự

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Quản trị Nhân sự, Lao động – Tiền lương, Luật…
Có kiến thức về Luật lao động, Luật BHXH, thuế TNCN
Siêng năng, trung thực, có tinh thần học hỏi, trách nhiệm trong công việc
Giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ trong xử lý hồ sơ, dữ liệu
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty Cổ phần New Retail CPG Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các hoạt động cùng công ty (party, team building…)
Trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực Nhân sự
Trợ cấp thực tập hằng tháng
Xác nhận sau khi kết thúc kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần New Retail CPG

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần New Retail CPG

Công ty Cổ phần New Retail CPG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, 457 Nguyễn Đình Chiểu, P. 5, Q. 3, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

