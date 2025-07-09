Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần New Retail CPG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 457 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự như: lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhân sự, soạn thảo văn bản, hợp đồng lao động, quyết định...

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn

Hỗ trợ chấm công, theo dõi ngày công, nghỉ phép và các biểu mẫu liên quan

Hỗ trợ thực hiện các chương trình nội bộ: sinh nhật, teambuilding, truyền thông nội bộ…

Hỗ trợ các công việc hành chính: Đặt VPP, mua CCCD cho các Phòng ban/Bộ phận

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý phòng Nhân sự

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Quản trị Nhân sự, Lao động – Tiền lương, Luật…

Có kiến thức về Luật lao động, Luật BHXH, thuế TNCN

Siêng năng, trung thực, có tinh thần học hỏi, trách nhiệm trong công việc

Giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ trong xử lý hồ sơ, dữ liệu

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty Cổ phần New Retail CPG Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các hoạt động cùng công ty (party, team building…)

Trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực Nhân sự

Trợ cấp thực tập hằng tháng

Xác nhận sau khi kết thúc kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần New Retail CPG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.