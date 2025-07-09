Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH JOYHUB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 - Tòa Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Triển khai đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt:

+ Đào tạo Bộ phận Trực đơn và Chăm Sóc Khách Hàng của các dự án trong Công ty.

+ Đào tạo Bộ phận Giám sát.

+ Đào tạo khác (nếu có).

- Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu đào tạo.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát kết quả công việc của các bộ phận chịu trách nhiệm đào tạo.

- Phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên mới và nhân viên hiện tại. Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo, đưa ra đề xuất cải thiện nếu cần thiết.

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Linh hoạt thời gian làm việc (được chọn ca và sắp xếp lịch làm việc phù hợp với Team), đảm bảo đủ số công tiêu chuẩn/ 1 tháng:

Ca Sáng: Từ 08h00 đến 12h00 từ thứ 2 đến thứ 7

Ca Chiều: Từ 13h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6

Ca Tối: Từ 19h30 đến 23h30 từ thứ 2 đến thứ 6

Ca Sáng và Ca Chiều làm tại Văn phòng, Ca Tối làm Online tại Nhà.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể đi làm luôn.

- Độ tuổi ứng viên từ 21 - 26 tuổi (sinh năm 1999 - 2004)

- Sử dụng thành các công cụ: Excel, Google Trang tính, Word.

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH JOYHUB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Full time (Đối với UV có trên 6 tháng làm việc tại vị trí này) : 5.000.000đ - 7.000.000đ/tháng (được offer theo năng lực tại buổi PV)

Trợ cấp thực tập (Đối với UV chưa có kinh nghiệm) 3.000.000đ- 4.000.000vnđ (được offer theo năng lực tại buổi PV)

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật: nghỉ phép 12 ngày/1 năm, thưởng lễ Tết, tháng lương thứ 13, đóng Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp + Bảo hiểm xã hội.

- Được quyền đề xuất các nguồn lực hỗ trợ, các giải pháp để hoàn thành công việc cho dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOYHUB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin