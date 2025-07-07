Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Ngày đăng tuyển: 07/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Kế toán nội bộ (60-70%)
- Xuất, nhập hóa đơn chứng từ phát sinh
- Nhập liệu chứng từ lên phần mềm kế toán Misa
- Cập nhật, theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp
- Quản lý sổ sách chứng từ; tạo lập và lưu trữ hồ sơ tài liệu theo tháng
- Quản lý, theo dõi chi tiêu nội bộ, lập phiếu thu- chi và tổng hợp báo cáo theo định kỳ
2. Hành chính nhân sự (30-40%)
- Thực hiện các thủ tục thử việc, ký hợp đồng lao động, các chế động chính sách lương, bảo hiểm với người lao động.
- Chấm công, tổng hợp công tính lương cho CBNV Công ty
- Phụ trách các công việc hành chính như mua sắm trang thiết bị, đồ dùng văn phòng…
- Thực hiện công việc khác khi được BLĐ yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính, kế toán hoặc liên quan;
Thành thạo kỹ năng văn phòng
Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kiến thức
Kiến thức về nghiệp vụ kế toán
Kiến thức về hành chính nhân sự
Phẩm chất
Tinh thần trách nhiệm cao và tư duy tốt;
Khả năng chịu áp lực công việc và thích ứng cao;
Có tinh thần cầu tiến và học hỏi, phát triển bản thân;
Khả năng kiểm soát cảm xúc tốt và đạo đức nghề nghiệp;
Kỹ năng
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Làm việc độc lập, nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm
Yêu cầu khác
Có thể tăng ca, thêm giờ khi có công việc phát sinh đột xuất
Phản hồi trong và ngoài giờ khi có thông báo công việc

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ/ bên ngoài của công ty;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, hiếu hỉ…
Được tham gia BHXH khi kết thúc thử việc theo quy định;
Lễ phép theo quy định, lương tháng 13
Được làm việc trong môi trường mở, cơ hội thăng tiến rõ ràng;
Được tham quan nghỉ mát hàng năm và các chương trình team building, party nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

