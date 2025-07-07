Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần M Village làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ công tác tuyển dụng

Đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng (Facebook, website, job board…)

Sàng lọc hồ sơ, liên hệ phỏng vấn và theo dõi tiến trình tuyển dụng

Cập nhật và lưu trữ dữ liệu ứng viên

Hỗ trợ hành chính – nhân sự

Hỗ trợ công tác onboarding: chuẩn bị hồ sơ, hướng dẫn nhân viên mới

Theo dõi và cập nhật thông tin nhân sự nội bộ

Cấp phát đồng phục

Tham gia các hoạt động nội bộ

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Địa điềm làm việc: M Village 84 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan

Có đam mê với lĩnh vực nhân sự và mong muốn phát triển nghề nghiệp lâu dài

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm

Tin học văn phòng khá

Có laptop

Tại Công ty Cổ phần M Village Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương và hỗ trợ dấu mộc

Học hỏi kiến thức thực tế về tuyển dụng, đào tạo, hành chính nhân sự

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, quản lý công việc theo kết quả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần M Village

