Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần M Village làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần M Village
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ công tác tuyển dụng
Đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng (Facebook, website, job board…)
Sàng lọc hồ sơ, liên hệ phỏng vấn và theo dõi tiến trình tuyển dụng
Cập nhật và lưu trữ dữ liệu ứng viên
Hỗ trợ hành chính – nhân sự
Hỗ trợ công tác onboarding: chuẩn bị hồ sơ, hướng dẫn nhân viên mới
Theo dõi và cập nhật thông tin nhân sự nội bộ
Cấp phát đồng phục
Tham gia các hoạt động nội bộ
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Địa điềm làm việc: M Village 84 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan
Có đam mê với lĩnh vực nhân sự và mong muốn phát triển nghề nghiệp lâu dài
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt
Cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm
Tin học văn phòng khá
Có laptop
Tại Công ty Cổ phần M Village Thì Được Hưởng Những Gì
Có lương và hỗ trợ dấu mộc
Học hỏi kiến thức thực tế về tuyển dụng, đào tạo, hành chính nhân sự
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, quản lý công việc theo kết quả
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần M Village
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
