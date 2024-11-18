Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH DATANI LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 16 Triệu

Mức lương Từ 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Số 82 Đường Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Từ 16 Triệu

- Quản lý điều hành hoạt động phòng xuất nhập khẩu về nhân sự, công việc, ngoại giao với các đối tác , và các cơ quan nhà nước có thẩm Quyền.(Quản lý từ 3-5 nhân viên XNK)

- Kiểm tra, duyệt tất các các bộ chứng từ XNK Của các hợp đồng, từ khi có BCT nháp đến khi BCT gốc được Hoàn thành.

- Lên phương án xử lí từng lô hàng theo kế hoạch cho từng lô hàng, từng hợp đồng, lên phương án cho từng nhân viên XNK theo chỉ tiêu

- Biên phiên dịch chứng từ và các tài liệu liên quan; giao tiếp, giao dịch trong các cuộc họp với nhà cung cấp nước ngoài (nếu có).

- Theo dõi, thực hiện các công việc liên quan XNK: Hải quan, Các cơ quan giám định, kiểm dịch của nhà nước tại Cảng, Ngân hàng, Hãng tàu, Logistic...

- Quản lý, thực hiện việc mở tờ khai hải quan điện tử, lộ trình tờ khai thông quan, Cổng thông tin 1 cửa Quốc gia

- Chịu tránh nhiệm Quản lý hệ thống Chứng từ khai báo hải quan : đủ hợp đồng , tờ khai, Invoice, Packing list, CO,CQ,....Đôn đốc Nhân viên Khai báo thực hiện đúng, kịp tiến độ quy trình Khai báo hàng hóa.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

- Loại hình Mở tờ khai: A11,A12, E31 , .....

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

- Trình độ học vấn/chuyên môn: Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Thương mại Quốc tế, Kinh doanh Quốc tế, Cao Đẳng Kinh Tế....

- Trình độ Ngoại Ngữ : Tiếng Trung thành thạo

- Thành thạo biểu thuế XNK, Mã HS CODE

- Thành thạo các mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ(C/O), Các Form E, Form D, Form VK, Form EVFTA......

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt

- Thành thạo tin học văn phòng

- Yêu cầu giới tính: Nữ/Nam

- Sức khỏe Tốt, Tuổi từ 28-38

Tại CÔNG TY TNHH DATANI LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 16.000.000+ VND/tháng

- Môi trường làm việc tốt để phát triển chuyên môn, thu nhập ổn định,..

- Được đào tạo bài bản về công việc

- Thưởng tất cả các dịp lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty, lương tháng 13.

- Tăng lương theo định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DATANI LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin