Tuyển Kiểm toán viên CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kiểm toán viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL

Mức lương
12 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VP304

- VP308, tầng 3, tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 Phố Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

- Kiểm toán BCTC của khách hàng của công ty trong mùa kiểm toán và làm các cuộc review, soát xét giữa kỳ....
- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm
- Quản lý nhóm kiểm toán, lên kế hoạch và sắp sếp lịch kiểm toán với khách hàng
- Review và ký phát hành BCTC...
- Liên hệ, quản lý khách hàng
- Lập kế hoạch kiểm toán và phân công công việc cho trợ lý kiểm toán.
- Quản lý kế hoạch, chiến lược và soát xét hồ sơ kiểm toán.
- Đào tạo cho trợ lý kiểm toán.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc trực tiếp giao.

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán;
- Kỹ năng sử dụng vi tính tốt;
- Ưu tiên có chứng chỉ Kiểm toán viên ( CPA)
- Nắm vững chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kiểm toán;
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và làm việc theo nhóm;
- Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và có trách nhiệm.
- Có tiếng Anh là một lợi thế.
Hồ sơ bao gồm:
- Sơ yếu lý lịch dán ảnh 4x6
- Bản CV
- Đơn xin việc
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ liên quan

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương trưởng nhóm chưa có chứng chỉ kiểm toán viên: Thu nhập 12-20 triệu, thỏa thuận theo năng lực
- Lương nếu có chứng chỉ kiếm toán viên: Thu nhập từ 22-35 triệu, thỏa thuận theo năng lực.
- Tham gia học tập và đào tạo theo chương trình đào tạo của công ty
- Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
- Thưởng lễ Tết hàng năm theo quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP304 - VP308, Tầng 3, tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 Phố Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

