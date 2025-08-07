Tuyển Kiểm toán viên Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập 700 - 1 USD

Yêu cầu: - Yêu cầu chung: + Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học chính quy, CN hóa. + Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong công tác KTCL, GLP, ISO + Sức khỏe: Đáp ứng yêu cầu công việc + Tuổi: Dưới 35 tuổi + Giới tính: Nam/Nữ

Nhiệm vụ chính: - Thử nghiệm mẫu - Xây dựng và thẩm định các tiêu chuẩn cơ sở - Quản lý và sử dụng thiết bị thử nghiệm. - Thiết lập, quản lý chất đối chiếu PTN - Quản lý và sử dụng dung môi, hoá chất, thuốc thử, dung dịch chuẩn, chất đối chiếu. - Kiểm soát điều kiện môi trường thử nghiệm - Lấy mẫu, lưu mẫu, hủy mẫu.

