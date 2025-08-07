Tuyển Kiểm toán viên Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập 700 - 1 USD

Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Kiểm toán viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 700 - 1 USD

Nhiệm vụ chính:
- Thử nghiệm mẫu
- Xây dựng và thẩm định các tiêu chuẩn cơ sở
- Quản lý và sử dụng thiết bị thử nghiệm.
- Thiết lập, quản lý chất đối chiếu PTN
- Quản lý và sử dụng dung môi, hoá chất, thuốc thử, dung dịch chuẩn, chất đối chiếu.
- Kiểm soát điều kiện môi trường thử nghiệm
- Lấy mẫu, lưu mẫu, hủy mẫu.

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Yêu cầu chung:
+ Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học chính quy, CN hóa.
+ Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong công tác KTCL, GLP, ISO
+ Sức khỏe: Đáp ứng yêu cầu công việc
+ Tuổi: Dưới 35 tuổi
+ Giới tính: Nam/Nữ

Tại Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

