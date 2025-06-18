Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần PVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

THÔNG TIN CHUNG

*Mục đích công việc

- Kiểm tra, đánh giá và đưa ra ý kiến đảm bảo, tư vấn về tính đầy đủ, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, khung quản trị rủi ro, các quy chế/ quy trình quản trị của Công ty.

- Tư vấn, khuyến nghị nhằm cải thiện và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro để đảm bảo tính bảo mật, hiệu quả và tuân thủ quy định nội bộ cũng như pháp luật.

II. CHỨC NĂNG

- Đóng vai trò Kiểm toán viên của Ban KTNB PVI/ thành viên trong các đoàn Kiểm toán nội bộ, kiểm toán viên nội bộ dự án ISO 27001:2022.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá, tư vấn về lĩnh vực công nghệ thông tin trong các cuộc kiểm toán tại công ty mẹ và các công ty con trong hệ thống PVI.

III. NHIỆM VỤ

- Tìm hiểu, thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết theo phạm vi trách nhiệm được phân công, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin

Tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ.

- Thực hiện các thủ tục kiểm toán và đánh giá tính đầy đủ của việc thiết kế và vận hành các biện pháp kiểm soát liên quan đến các rủi ro trọng yếu đã được xác định.