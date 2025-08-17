Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC
- Hồ Chí Minh: Tầng 9, Tòa nhà SaigonBus, 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho khách hàng;
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban Giám đốc, phù hợp với năng lực chuyên môn;
Lập kế hoạch và sắp xếp lịch kiểm toán với khách hàng;
Quản lý nhóm kiểm toán, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm;
Đào tạo cho trợ lý kiểm toán;
Trao đổi, làm việc trực tiếp với khách hàng;
Lập file kiểm toán, báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính tuân theo chuẩn mực và pháp luật hiện hành.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo và làm việc theo nhóm.
Kiểm toán viên: Đã có CPA, có khả năng làm việc độc lập, đào tạo cơ bản cho nhân viên cấp dưới.
Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: thỏa thuận.
Được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật Lao động và Thoả ước Lao động tập thể: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ phép năm, lương tháng 13, khám sức khoẻ định kỳ, du lịch nghỉ mát hàng năm..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC
