Công việc Kiểm toán viên

Tuyển dụng việc làm kiểm toán viên hiện đang thu hút sự chú ý lớn từ thị trường lao động Hà Nội và TP.HCM, với mức lương hậu hĩnh từ 5.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, ngành nghề này yêu cầu ứng viên yêu đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ học vấn, kinh nghiệm thực tế, kỹ năng cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kiểm toán viên

Kiểm toán viên là những chuyên gia được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam, có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến kiểm tra, đánh giá và xác thực báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Kiểm toán viên đảm bảo tính xác thực và cung cấp thông tin tài chính đáng tin cậy cho doanh nghiệp, tổ chức và cả các nhà đầu tư. Họ sẽ kiểm tra tính chính xác của các báo cáo tài chính và đưa ra những khuyến nghị nhằm cải thiện quy trình quản lý tài chính của doanh nghiệp. Tính trung thực và chính xác của thông tin tài chính do kiểm toán viên cung cấp giúp tăng cường niềm tin của thị trường và đảm bảo trách nhiệm của các tổ chức đối với cơ quan nhà nước.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về kiểm toán viên tại Việt Nam ngày càng gia tăng, với hơn 3000+ tin tuyển dụng được đăng trên các nền tảng trực tuyến. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, tỷ lệ tăng trưởng việc làm kiểm toán viên và kế toán viên dự báo đạt 6% từ năm 2023 đến 2033, cao hơn mức trung bình của nhiều ngành nghề khác.

Theo trang thẩm định giá Sunvalue, tại Việt Nam có hơn 100 công ty cung cấp dịch vụ kế toán - kiểm toán đang hoạt động, với 54% doanh nghiệp dự kiến sẽ tuyển dụng mới mỗi năm. Điều này cho thấy một triển vọng sáng sủa cho những ai theo đuổi sự nghiệp kiểm toán.

Kiểm toán viên tăng cường tính minh bạch và tin cậy của thị trường tài chính