Công việc Kiểm toán viên-
Tuyển dụng việc làm kiểm toán viên hiện đang thu hút sự chú ý lớn từ thị trường lao động Hà Nội và TP.HCM, với mức lương hậu hĩnh từ 5.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, ngành nghề này yêu cầu ứng viên yêu đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ học vấn, kinh nghiệm thực tế, kỹ năng cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kiểm toán viên
Kiểm toán viên là những chuyên gia được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam, có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến kiểm tra, đánh giá và xác thực báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Kiểm toán viên đảm bảo tính xác thực và cung cấp thông tin tài chính đáng tin cậy cho doanh nghiệp, tổ chức và cả các nhà đầu tư. Họ sẽ kiểm tra tính chính xác của các báo cáo tài chính và đưa ra những khuyến nghị nhằm cải thiện quy trình quản lý tài chính của doanh nghiệp. Tính trung thực và chính xác của thông tin tài chính do kiểm toán viên cung cấp giúp tăng cường niềm tin của thị trường và đảm bảo trách nhiệm của các tổ chức đối với cơ quan nhà nước.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về kiểm toán viên tại Việt Nam ngày càng gia tăng, với hơn 3000+ tin tuyển dụng được đăng trên các nền tảng trực tuyến. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, tỷ lệ tăng trưởng việc làm kiểm toán viên và kế toán viên dự báo đạt 6% từ năm 2023 đến 2033, cao hơn mức trung bình của nhiều ngành nghề khác.
Theo trang thẩm định giá Sunvalue, tại Việt Nam có hơn 100 công ty cung cấp dịch vụ kế toán - kiểm toán đang hoạt động, với 54% doanh nghiệp dự kiến sẽ tuyển dụng mới mỗi năm. Điều này cho thấy một triển vọng sáng sủa cho những ai theo đuổi sự nghiệp kiểm toán.
Cùng với đó, sự xuất hiện của các hiệp định thương mại như TPP không chỉ mở rộng thị trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng các chuyên gia kiểm toán nội bộ, đặc biệt trong các ngành được quản lý chặt chẽ như tài chính và chăm sóc sức khỏe.
Ngoài ra, sự chuyển mình của ngành kiểm toán không chỉ nâng cao vị thế của kiểm toán viên tại Việt Nam mà còn tạo ra nhiều cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế (Big 4). Từ đó, kiểm toán viên được tiếp cận với các chuẩn mực kiểm toán hiện đại và nâng cao giá trị nghề nghiệp.
2. Phân loại kiểm toán theo các hình thức tổ chức
Việc làm Kiểm toán có thể được phân chia theo hình thức tổ chức với ba hình thức chính: kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ. Mỗi hình thức việc làm kiểm toán viên đều có mục tiêu và quy trình riêng, phục vụ các nhu cầu khác nhau của tổ chức và doanh nghiệp.
- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán nhà nước là hoạt động kiểm toán được thực hiện bởi các cơ quan chuyên trách thuộc Nhà nước. Hoạt động này có tính chất bắt buộc theo quy định của pháp luật và không thu phí. Mục tiêu chính của kiểm toán nhà nước là giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước.
Thông qua kiểm toán nhà nước, Nhà nước có thể đánh giá hiệu quả hoạt động, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và công khai trong quản lý tài chính.
- Kiểm toán độc lập
Kiểm toán độc lập được thực hiện bởi các kiểm toán viên chuyên nghiệp thuộc các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán. Hình thức này rất phổ biến trong giới doanh nghiệp, đặc biệt là với bên thứ ba hoặc nhà đầu tư khi cần xác minh thông tin tài chính.
Kiểm toán viên độc lập sẽ tiến hành kiểm tra các báo cáo tài chính và có thể cung cấp thêm một số dịch vụ tài chính khác theo yêu cầu của khách hàng. Sự tin cậy và khách quan của kiểm toán độc lập giúp gia tăng giá trị của thông tin tài chính đối với các bên liên quan.
- Kiểm toán nội bộ
Kiểm toán nội bộ là hoạt động kiểm toán được thực hiện bởi các nhân viên kiểm toán thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp. Mục tiêu của kiểm toán nội bộ là đánh giá và cải thiện các hoạt động quản lý, kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của tài sản.
Bên cạnh đó, kiểm toán nội bộ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và phòng ngừa rủi ro, gian lận và sai sót trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
3. Mức thu nhập trung bình của nhân viên kiểm toán
Mức thu nhập trung bình của nhân viên kiểm toán tại Việt Nam hiện nay khoảng 14.000.000 VNĐ/tháng, với mức lương có thể dao động từ 5.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào từ cấp bậc.
Mức lương theo cấp bậc
|
Việc làm toán viên
|
Mức lương dao động
(VNĐ/tháng)
|
Kiểm toán mới ra trường
|
5.000.000 - 7.000.000
|
Trợ lý kiểm toán
|
7.000.000 - 10.000.000
|
Trưởng nhóm kiểm toán
|
12.000.000 - 15.000.000
|
Giám đốc kiểm toán
|
25.000.000 - 40.000.000
Mức lương của kiểm toán viên thường tăng dần theo cấp bậc và kinh nghiệm và các chứng chỉ liên quan (ưu tiên các chứng chỉ quốc tế). Các kiểm toán viên mới ra trường thường có mức lương khởi điểm khá khiêm tốn nhưng với sự nỗ lực và trau dồi kiến thức, cơ hội thăng tiến và tăng lương là rất lớn.
Như vậy, mức lương cho các vị trí việc làm Kiểm toán viên có sự khác biệt rõ rệt giữa các cấp bậc, phản ánh vai trò và trách nhiệm của từng vị trí trong tổ chức. Ngoài ra, các yếu tố như quy mô công ty và khu vực làm việc cũng ảnh hưởng đáng kể đến mức thu nhập của nhân viên kiểm toán.
4. Mô tả chi tiết về công việc của một kiểm toán viên
Công việc của một kiểm toán viên là một quá trình phức tạp và yêu cầu sự chính xác cao. Việc làm kiểm toán viên phải thực hiện nhiều bước từ việc lập kế hoạch đến việc báo cáo kết quả, nhằm đảm bảo hạn chế tối đa sai sót. Chính sự cẩn thận và chuyên môn cao trong từng bước sẽ giúp họ xác minh thông tin và đưa ra những đánh giá đáng tin cậy cho các bên liên quan. Dưới đây là mô tả các công việc chi tiết trong quy trình làm việc của một kiểm toán viên.
- Xây dựng kế hoạch kiểm toán
Trước khi bắt đầu quá trình kiểm toán, kiểm toán viên cần xây dựng một kế hoạch chi tiết. Kế hoạch này sẽ xác định rõ mục tiêu kiểm toán, phạm vi kiểm toán, các thủ tục kiểm toán cần thực hiện, nguồn lực cần thiết và thời gian biểu. Một kế hoạch kiểm toán tốt sẽ giúp kiểm toán viên định hướng công việc hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh quan trọng đều được kiểm toán.
- Thiết lập quy trình kiểm toán
Quy trình kiểm toán là một tập hợp các bước có hệ thống mà kiểm toán viên thực hiện để thu thập và đánh giá bằng chứng. Các bước trong quy trình kiểm toán thường bao gồm: lập kế hoạch, thực hiện các thủ tục kiểm toán, đánh giá kết quả và báo cáo kết luận. Mỗi bước đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy của kết quả kiểm toán.
- Phương pháp kiểm toán thu thập thông tin
Kiểm toán viên sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thu thập thông tin, bao gồm: kiểm toán cân đối, đối chiếu trực tiếp, đối chiếu logic, điều tra và trắc nghiệm. Việc lựa chọn phương pháp kiểm toán phù hợp phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và mục tiêu kiểm toán.Trong đó, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng và kiểm toán viên cần cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn phương pháp hiệu quả nhất.
- Ghi chép thông tin kiểm toán
Việc ghi chép đầy đủ và chính xác là một phần không thể thiếu trong quá trình kiểm toán. Các ghi chép này sẽ giúp kiểm toán viên lưu giữ bằng chứng về công việc đã thực hiện, hỗ trợ cho việc đánh giá kết quả và lập báo cáo. Ngoài ra, ghi chép còn giúp kiểm toán viên giải trình các kết luận của mình và bảo vệ mình khỏi các tranh chấp pháp lý.
- Đưa ra kết luận và lập báo cáo
Sau khi hoàn thành quá trình kiểm toán, kiểm toán viên sẽ tổng hợp và đánh giá tất cả các bằng chứng đã thu thập được để đưa ra kết luận về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. Kết luận kiểm toán sẽ được trình bày trong báo cáo kiểm toán, một tài liệu chính thức được gửi đến khách hàng và các bên liên quan.
Trong đó, báo cáo kiểm toán cung cấp thông tin chi tiết về quá trình kiểm toán, kết quả kiểm toán và ý kiến của kiểm toán viên.
Lưu ý: Những việc làm kiểm toán viên trên thực tế có thể thay đổi tùy theo quy mô và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, cũng như yêu cầu cụ thể của từng cuộc kiểm toán. Trong đó, các công ty lớn thường có yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng và tính chuyên môn.
5. Yêu cầu của đối với việc làm kiểm toán viên
Để trở thành kiểm toán viên, ứng viên cần phải vượt qua kỳ thi sát hạch và có chứng chỉ được Bộ Tài chính công nhận. Ngoài ra, việc làm Kiểm toán viên còn đòi hỏi khắt khe về trình độ và năng lực chuyên môn, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong các báo cáo tài chính.
Kế toán viên phải cập nhật kiến thức thường xuyên về các quy định pháp luật bởi những quy định này thường xuyên được chỉnh sửa, bổ sung có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách thức ghi chép, báo cáo tài chính và tuân thủ quy định của doanh nghiệp. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn này là cần thiết để thực hiện tốt vai trò kiểm toán trong môi trường kinh doanh hiện đại.
-
Tiêu chuẩn chuyên môn:
-
Có khả năng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ dân sự.
-
Tốt nghiệp đại học trở lên trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan theo quy định của Bộ Tài chính.
-
Đã có Chứng chỉ dành cho kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp.
-
-
Kinh nghiệm làm việc:
-
Có tối thiểu 36 tháng kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực kiểm toán.
-
-
Đạo đức và phẩm chất cá nhân:
-
Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, liêm khiết, trung thực và khách quan.
-
Luôn có trách nhiệm cao đối với công việc.
-
-
Cập nhật kiến thức:
-
Tham gia đầy đủ chương trình đào tạo và cập nhật kiến thức liên quan đến ngành kiểm toán.
-
-
Đăng ký hành nghề:
-
Sau khi đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện trên, cá nhân có thể thực hiện đăng ký hành nghề kiểm toán. Trong đó, Giấy chứng nhận hành nghề sẽ được cấp theo quy định của Bộ Tài chính.
-
Lưu ý: Đây là những yêu cầu việc làm Kiểm toán viên chung và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng vị trí công việc cụ thể và yêu cầu của từng công ty. Đối với các công ty kiểm toán lớn, như Big4 (Deloitte, PwC, EY, KPMG), thường đòi hỏi ứng viên phải sở hữu các chứng chỉ chuyên môn như ACCA, CPA hoặc CA để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao. Những chứng chỉ này không chỉ xác nhận trình độ chuyên môn mà còn giúp nhân viên nắm bắt các quy định và xu hướng mới trong ngành kiểm toán toàn cầu.
6. Khu vực tuyển dụng kiểm toán viên nhiều nhất
Theo các khảo sát trên thị trường việc làm Kiểm toán viên, khu vực tuyển dụng kiểm toán viên nhiều nhất hiện nay là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đây là hai trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, với nhu cầu cao về kiểm toán viên do sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh doanh và tài chính.
- Tuyển dụng kiểm toán Hà Nội
Hà Nội là nơi tập trung một lượng lớn các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan nhà nước. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về dịch vụ kiểm toán, từ đó kéo theo nhu cầu tuyển kiểm toán viên.
Đặc biệt, sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ và tài chính tại Hà Nội đã thúc đẩy thị trường kiểm toán ngày càng sôi động. Các công ty kiểm toán lớn trong và ngoài nước đều có văn phòng đại diện tại Hà Nội, tạo ra nhiều cơ hội việc làm Kiểm toán viên hấp dẫn. Nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Hà Nội, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3 để cập nhật thông tin chi tiết.
- Tuyển dụng kiểm toán TP.HCM
Sự phát triển nhanh chóng của khu vực kinh tế tư nhân, cùng với sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đã tạo ra nhu cầu lớn về dịch vụ kiểm toán tại TP.HCM. Ngoài ra, sự hình thành và phát triển của các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng góp phần thúc đẩy thị trường việc làm kiểm toán viên.
So với Hà Nội, thị trường việc làm tại TP.HCM đa dạng hơn, bao gồm các lĩnh vực như sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ, và bất động sản. Các kiểm toán viên tại TP.HCM thường làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội tiếp xúc với các dự án quốc tế.
7. Trường đào tạo ngành kế toán, kiểm toán tốt nhất Việt Nam
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phát triển nhanh chóng, ngành kế toán, kiểm toán trở thành một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất cho sinh viên. Việt Nam có nhiều trường đại học nổi tiếng về đào tạo ngành kế toán, kiểm toán chất lượng. Trong đó, nổi bật nhất là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Trường Đại học Ngoại thương (FTU), Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB-VNU) và Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)....Dưới đây là danh sách trường đào tạo ngành kế toán chất lượng, giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và phát triển kỹ năng thực tiễn để theo đuổi việc làm Kiểm toán viên.
|
Khu vực
|
Tên trường
|
Ngành học
|
Khối tuyển sinh
|
Điểm chuẩn
(2024)
|
Học phí
(2024)
|
Hà Nội
|
Đại học Ngoại thương (FTU)
|
Ngành Kế toán Ngành Tài chính - Ngân hàng
|
A00
A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07
|
27.8
27.3
|
20.000.000 VNĐ/năm
|
Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
|
A01, A00, D01, D07
|
28,15
|
16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm
|
Kế toán
|
A00; A01; D01; D07
|
27.29
|16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm
|
Kiểm toán
|
A00; A01; D01; D07
|
27.79
|
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)
|
A00; A01; D01; D07
|
27.45
|
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB-VNU).
|
Kế toán
|
A01; D01; D09; D10
|
33.1
|Khoảng 44.000.000 VNĐ/năm
|
TP.HCM
|
Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)
|
Thuế
|
A00; A01; D01; D07
|
25.2
|
Khoảng 29.900.000 VNĐ/năm
|
Đại học Tài chính- Marketing (UFM)
|
Kế toán
|
A00; A01; D01; D96
|
25
|
28.800.000 VNĐ/năm
|
Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng
|
Kế toán
|
A00; A01; D01; D90
|
24.25
|
22.000.000 - 25.500.000 VNĐ/năm
|
Kiểm toán
|
A00; A01; D01; D90
|
25.25
|
Huế
|
Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế
|
Tài chính - Ngân hàng
|
A00; D01; D03; D96
|
18
|
16.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm
|
Kế toán
|
A00; A01; C15; D01
|
19
|
Kiểm toán
|
A00; A01; C15; D01
|
17
Việc làm kiểm toán viên đang ngày càng được đánh giá cao và trở thành một nghề nghiệp hấp dẫn. Nếu tích lũy kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng giao tiếp tốt và thái độ làm việc nghiêm túc, kiểm toán viên có thể xây dựng một sự nghiệp thành công và ổn định.