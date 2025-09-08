Tuyển Kiểm toán viên TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các cuộc kiểm toán theo kế hoạch được phê duyệt theo các quy định của pháp luật, chuẩn mực và quy định của Tập đoàn; đảm bảo rằng các hoạt động kiểm toán được triển khai hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.

Làm trưởng đoàn các đoàn kiểm toán các đơn vị thành viên của Tập đoàn tại Việt Nam và nước ngoài.

Phối hợp kiểm tra việc thực hiện khuyến nghị sau kiểm toán và đánh giá hiệu lực các biện pháp khắc phục.

Tham gia xây dựng kế hoạch kiểm toán năm theo định hướng rủi ro.

Tham gia xây dựng và cập nhật các quy trình, hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán nội bộ phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh; phù hợp với các thay đổi trong môi trường kinh doanh và pháp lý.

Tham gia vào các nhóm làm việc hoặc dự án nhằm mục đích cải thiện hoặc phát triển các chính sách và quy trình kiểm toán nội bộ.

Đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên cấp dưới hoặc các thành viên khác trong tổ chức về các nguyên tắc và thực hành kiểm toán nội bộ hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Xây dựng, CNTT, Kỹ thuật hoặc ngành phù hợp khác.

Trình độ ngoại ngữ: TOEIC từ 650 điểm trở lên hoặc tương đương.

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ.

Chứng chỉ nghề nghiệp: Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IAP, CIA, CPA.

Năng lực chuyên môn:

Am hiểu quy trình, chuẩn mực và kỹ thuật kiểm toán nội bộ.

Có khả năng nhận diện rủi ro, đánh giá kiểm soát nội bộ và nhận diện điểm yếu trọng yếu.

Thành thạo trong việc lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo kiểm toán.

Tư duy phản biện, phân tích tổng hợp và trình bày logic.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán tại các tập đoàn lớn, kinh doanh đa ngành.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các ngành viễn thông, giải pháp CNTT, nghiên cứu sản xuất thiết bị, dịch vụ tài chính kỹ thuật số, logistic, thương mại điện tử, nội dung số.

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước và các nước trên thế giới.

- Cơ hội tiếp cận với nhiều công nghệ mới.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

- Thu nhập cạnh tranh trên thị trường

- Phụ cấp ăn trưa: 1.000.000 VNĐ/tháng, điện thoại: 200.000 VNĐ/tháng.

- Cơ chế thưởng theo kỳ 6 tháng, năm.

- Tiền quà các ngày Lễ, Tết, ngày thành lập Tập đoàn; hỗ trợ chi phí nghỉ dưỡng hằng năm (38.000.000/năm)

- Hưởng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của Luật Lao động và của Tập đoàn; bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho CBNV và hỗ trợ chính sách mua bảo hiểm sức khỏe cho người thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company

