Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thưởng KPIs theo tháng, quý, năm Thưởng tháng 13 và thưởng doanh số theo tình hình kinh doanh của Công ty Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ

- BNN theo quy định nhà nước Được cấp 4 thùng nước/tháng chỉ dành cho CBNV của Công ty Tham gia các hoạt động, sự kiện mà Công ty tổ chức Phụ cấp thâm niên Được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bài bản Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến rộng mở, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch mở điểm bán mới & tăng trưởng doanh số
Phân công khu vực hoạt động, theo dõi tiến độ và hỗ trợ nhân viên trong quá trình mở mới điểm bán.
Tổ chức họp định kỳ để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch khi cần.
Tích hợp các hoạt động marketing và trade promotion để thúc đẩy doanh số tại điểm bán mới.
Lập kế hoạch chi tiết cho từng khu vực, bao gồm lộ trình mở mới và thời gian hoàn thành.
Xác định chỉ tiêu KPI cho đội ngũ sale về doanh số và số lượng điểm bán mở mới.
Phát triển chiến lược dài hạn cho từng khu vực, tối ưu hóa mạng lưới điểm bán để gia tăng độ phủ.
2. Đo lường và đánh giá hiệu quả
Theo dõi số điểm bán mở mới, doanh số đạt được, và tỷ lệ điểm bán hoạt động hiệu quả.
Lập báo cáo định kỳ về tiến độ triển khai và hiệu quả hoạt động của đội ngũ.
Báo cáo định kỳ cho cấp trên về doanh số, số điểm bán mới mở, và hiệu quả hoạt động của đội ngũ.
3. Phát triển và đào tạo đội ngũ
Tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng bán hàng, đàm phán và mở điểm bán mới cho đội ngũ.
Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả nhân viên và tạo cơ chế thưởng/phạt minh bạch.
4. Tỷ lệ giữ chân điểm bán (Outlet Retention Rate)
Đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng hoặc vượt kỳ vọng của khách hàng. Theo dõi và cập nhật trạng thái các vấn đề chưa được giải quyết. Liên tục cải tiến dựa trên phản hồi từ khách hàng.
Theo dõi doanh số và hoạt động của các điểm bán sau khi mở, đảm bảo đạt hiệu suất tối thiểu.
Cung cấp hỗ trợ về POSM, sản phẩm, và các chương trình khuyến mãi.
5. Thực hiện các báo cáo tuần/tháng và các báo cáo liên quan
6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương hoặc 4 năm ở vị trí Sale kênh GT thực tế trong ngành FMCG, GT (tạp hóa, cửa hàng truyền thống), Phân phối hàng tiêu dùng, Quản lý Bán hàng kênh GT,...
Có khả năng quản lý đội nhóm
Thành thạo MS office
Trung thực, trách nhiệm
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán
Kỹ năng phân tích, điều phối công việc
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
Kỹ năng quản lý thời gian

Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 - 20 triệu VND
Lương cứng: 13 - 17 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 78/2A, Khu Phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

