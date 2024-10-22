Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 213 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chủ động khai thác khách hàng tiềm năng; Nghiên cứu, tìm kiếm, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phầm Bất động sản của Công ty; Trực tiếp giới thiệu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng hướng dẫn khách hàng tham quan dự án; Đàm phán và thương thảo hợp đồng với khách hàng; Chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp lãnh đạo trực tiếp. Quản lý nhóm, tối thiểu 3 nhân sự. Giám sát, theo dõi quá trình, tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời. Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc cho cấp trên.

Chủ động khai thác khách hàng tiềm năng;

Nghiên cứu, tìm kiếm, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phầm Bất động sản của Công ty;

Trực tiếp giới thiệu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng hướng dẫn khách hàng tham quan dự án;

Đàm phán và thương thảo hợp đồng với khách hàng;

Chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp lãnh đạo trực tiếp.

Quản lý nhóm, tối thiểu 3 nhân sự.

Giám sát, theo dõi quá trình, tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời.

Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên; Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Am hiểu thị trường, có kiến thức về marketing online là một lợi thế; Kỹ năng thuyết phục; Làm việc nhóm hoặc độc lập. Kỹ năng lãnh đạo quản lý đội nhóm. Kỹ năng giao tiếp, đối ngoại tốt; Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên;

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Am hiểu thị trường, có kiến thức về marketing online là một lợi thế;

Kỹ năng thuyết phục;

Làm việc nhóm hoặc độc lập.

Kỹ năng lãnh đạo quản lý đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, đối ngoại tốt;

Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng + Hoa hồng + Thưởng nóng. Hoa hồng quản lý: theo quy định công ty. Hoa hồng bán hàng cao TỪ 100 TRIỆU - HƠN 1 TỶ/giao dịch. CAM KẾT chi trả nhanh và đúng hạn. Được hỗ trợ ứng trước hoa hồng khi hoàn thành giao dịch. Ưu tiên hỗ trợ chi phí MKT LÊN ĐẾN 80% + MKT đội nhóm + Data NET từ Phòng MKT liên tục. Thưởng theo hiệu quả công việc, giải thưởng cá nhân + đội nhóm hằng tháng/quý/năm. Thưởng nóng theo từng dự án triển khai (tiền mặt, Iphone, Ipad... đời mới nhất). Du lịch nước ngoài hằng năm trong và ngoài nước. Tham gia các câu lạc bộ thể thao hằng tuần như: cầu lông, bóng đá, chạy bộ,... Đầy đủ chế độ theo Luật lao động: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, may đồng phục, thưởng Lễ Tết, quà các dịp 20/10, 8/3, Trung Thu... Định kỳ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực, chuyên môn. Các khóa đào tạo kỹ năng mềm, chia sẻ kiến thức hằng tuần từ Quản lý và Chuyên gia bất động sản. Môi trường Gen Z năng động, không gian hiện đại. Thời gian làm việc linh hoạt, trang phục thoải mái. Coffee miễn phí hằng ngày ngay tại căn tin của công ty. Sản phẩm đa dạng, nhiều phân khúc giá trị. Các sản phẩm của Chủ đầu tư lớn: BIM Land (Regent, Park Hyatt Phu Quoc, Grand Bay Halong ...), Vinhomes, Masterise Homes, Ecopark, Khang Điền...

Lương cứng: 7.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng + Hoa hồng + Thưởng nóng.

Hoa hồng quản lý: theo quy định công ty.

Hoa hồng bán hàng cao TỪ 100 TRIỆU - HƠN 1 TỶ/giao dịch. CAM KẾT chi trả nhanh và đúng hạn.

Được hỗ trợ ứng trước hoa hồng khi hoàn thành giao dịch.

Ưu tiên hỗ trợ chi phí MKT LÊN ĐẾN 80% + MKT đội nhóm + Data NET từ Phòng MKT liên tục.

Thưởng theo hiệu quả công việc, giải thưởng cá nhân + đội nhóm hằng tháng/quý/năm. Thưởng nóng theo từng dự án triển khai (tiền mặt, Iphone, Ipad... đời mới nhất).

Du lịch nước ngoài hằng năm trong và ngoài nước.

Tham gia các câu lạc bộ thể thao hằng tuần như: cầu lông, bóng đá, chạy bộ,...

Đầy đủ chế độ theo Luật lao động: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, may đồng phục, thưởng Lễ Tết, quà các dịp 20/10, 8/3, Trung Thu...

Định kỳ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực, chuyên môn. Các khóa đào tạo kỹ năng mềm, chia sẻ kiến thức hằng tuần từ Quản lý và Chuyên gia bất động sản.

Môi trường Gen Z năng động, không gian hiện đại.

Thời gian làm việc linh hoạt, trang phục thoải mái.

Coffee miễn phí hằng ngày ngay tại căn tin của công ty.

Sản phẩm đa dạng, nhiều phân khúc giá trị. Các sản phẩm của Chủ đầu tư lớn: BIM Land (Regent, Park Hyatt Phu Quoc, Grand Bay Halong ...), Vinhomes, Masterise Homes, Ecopark, Khang Điền...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin