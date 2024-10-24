Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Phú Nhung Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 382 đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Quản lý nhân viên và chịu trách nhiệm kinh doanh trước Giám đốc. Hoàn thành mục tiêu doanh số khu vực. Xây dựng và thực hiện triển khai kế hoạch, chính sách, phương án kinh doanh, bảng giá và chương trình Khuyến mại. Tư vấn cho Giám đốc đưa ra các quyết định, chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi, chiết khấu bán hàng theo từng thời điểm. Xây dựng, phát triển các kênh phân phối, ngành nghề theo định hướng phát triển của công ty Mở rộng phát triển khách hàng. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng đại lý. Chịu trách nhiệm về việc quảng cáo và quảng bá hình ảnh thương hiệu của công ty trên thị trường khu vực, thiết lập nhận diện thương hiệu. Hỗ trợ nhân viên kinh doanh về công ty, kiến thức về sản phẩm, phương thức bán hàng, trả lời tư vấn khách và các kỹ năng liên quan khác. Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát các loại chi phí và chính sách khách hàng khác nhau, đồng thời giám sát việc sử dụng hợp lý các loại phí hoặc chính sách hỗ trợ từ công ty Trực tiếp gặp gỡ khách hàng trong và ngoài tỉnh để bán hàng, thúc đầy doanh số. Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày và báo cáo Giám đốc công việc phát sinh. Xây dựng ngân sách cho các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn liên quan đến chỉ tiêu lợi nhuận và các chi phí của Công ty. Thu thập thông tin của đối thủ cạnh tranh, thông tin khách hàng...báo cáo Giám đốc. Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng ngành QTKD, Tiếng trung hoặc liên quan... Có kinh nghiệm bán hàng điện, điện tử tối thiểu 1 năm hoặc tiếng Trung sẽ được ưu tiên. Đặc biệt bán hàng về màn hình điện thoại, phụ kiện, linh kiện điện thoại. Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, thuyết phục và biết cách giải quyết mâu thuẫn. Nhanh nhẹn, siêng năng, trung thực và có trách nhiệm Có thể đi công tác tỉnh.

Tại Công ty TNHH Phú Nhung Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực từ 12tr đến 20tr ++ thưởng chuyên cần + % doanh số + thưởng... Cấp phát đồng phục mùa đông, mùa hè, máy tính để làm việc. Thử việc 2 tháng, đóng BHXH khi vào chính thức, nghỉ phép, sinh nhật... Nghỉ và thưởng ngày lễ; 8/3; 20/10... tháng lương thứ 13, du lịch Công ty, Teambuiding... Được làm việc trong môi trường nước ngoài trẻ trung, năng động, là cơ hội để học thêm và trau dồi ngoại ngữ tiếng Trung Thời gian làm việc: 8h00-12h00 & 13h30-17h30 thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 16h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phú Nhung Việt Nam

