Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH DECORNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW
- Hồ Chí Minh: Cao Ốc Thái An, 2290 Quốc Lộ 1, tổ 31, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh., Quận 12
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý nhân viên bán hàng trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong từng kế hoạch và từng thời điểm cụ thể
Triển khai chiến lược bán hàng từ cấp trên đưa xuống cho nhân viên
Đề xuất các chương trình bán hàng, khuyến mãi, giảm giá để thúc đẩy doanh số
Theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch, chương trình
Hỗ trợ giải quyết các khó khăn của nhân viên kinh doanh
Theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên
Quản lý nhân viên bán hàng trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong từng kế hoạch và từng thời điểm cụ thể
Triển khai chiến lược bán hàng từ cấp trên đưa xuống cho nhân viên
Đề xuất các chương trình bán hàng, khuyến mãi, giảm giá để thúc đẩy doanh số
Theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch, chương trình
Hỗ trợ giải quyết các khó khăn của nhân viên kinh doanh
Theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng làm mảng nội thất
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt
Nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm với bản thân và công việc
Chịu được áp lực công việc cao
Trung thực , trách nhiệm , sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của công ty.
Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực + Thưởng KPI
Annual leave 1 ngày/ tháng, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện hành, Team building, du lịch hàng năm.
Mỗi tháng đều tổ chức ăn uống, vui chơi cho nhân viên thoải mái tinh thần, gắn kết.
Góc nhỏ ăn vặt, cà phê, trà bánh, nước ngọt, ... tại văn phòng dành cho nhân viên.
Lương tháng 13, xét tăng lương 1 năm/lần. Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, ...
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI