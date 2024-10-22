Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 142 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giới thiệu, chào bán các sản phẩm bảo hiểm; Quản lý và phát triển đội ngũ Tư vấn về việc chào bán các sản phẩm bảo hiểm; Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22 trở lên; Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên; Ưu tiên ứng viên trong ngành Bảo hiểm, Đầu tư Tài chính - Ngân hàng, đã làm các vị trí quản lý.

Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thu nhập 3 tháng làm việc đầu tiên + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số + Thưởng Tháng/Quý/Năm; Cơ hội thăng tiến nhanh trở thành vị trí quản lý cấp cao để tăng mức thu nhập; Tham gia các chương trình huấn luyện cao cấp để nâng cao kiến thức về tài chính. Có cơ hội du lịch trong nước và ngoài nước theo chính sách của Công ty và Tổng Công ty Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ, đồng phục...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company

