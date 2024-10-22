Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 142 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giới thiệu, chào bán các sản phẩm bảo hiểm; Quản lý và phát triển đội ngũ Tư vấn về việc chào bán các sản phẩm bảo hiểm; Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới.
Tư vấn, giới thiệu, chào bán các sản phẩm bảo hiểm;
Quản lý và phát triển đội ngũ Tư vấn về việc chào bán các sản phẩm bảo hiểm;
Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22 trở lên; Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên; Ưu tiên ứng viên trong ngành Bảo hiểm, Đầu tư Tài chính - Ngân hàng, đã làm các vị trí quản lý.
Tuổi từ 22 trở lên;
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên;
Ưu tiên ứng viên trong ngành Bảo hiểm, Đầu tư Tài chính - Ngân hàng, đã làm các vị trí quản lý.

Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thu nhập 3 tháng làm việc đầu tiên + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số + Thưởng Tháng/Quý/Năm; Cơ hội thăng tiến nhanh trở thành vị trí quản lý cấp cao để tăng mức thu nhập; Tham gia các chương trình huấn luyện cao cấp để nâng cao kiến thức về tài chính. Có cơ hội du lịch trong nước và ngoài nước theo chính sách của Công ty và Tổng Công ty Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ, đồng phục...
Hỗ trợ thu nhập 3 tháng làm việc đầu tiên + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số + Thưởng Tháng/Quý/Năm;
Cơ hội thăng tiến nhanh trở thành vị trí quản lý cấp cao để tăng mức thu nhập;
Tham gia các chương trình huấn luyện cao cấp để nâng cao kiến thức về tài chính.
Có cơ hội du lịch trong nước và ngoài nước theo chính sách của Công ty và Tổng Công ty
Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ, đồng phục...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 142 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM

