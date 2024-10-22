Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 32 Triệu

Mức lương 12 - 32 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng trệt, tòa nhà Tân Hoàng Long, 25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Quận 1 - Đà Nẵng

- Quản lý và hỗ trợ đội nhóm telesales tư vấn tuyển sinh đạt được mục tiêu Công ty đề ra (chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn).

- Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo, theo dõi và đánh giá các thành viên trong nhóm.

- Báo cáo kết quả và chỉ số cho cấp trên; phối hợp với các bộ phận khác trong các công việc liên quan.

- Nam/Nữ (dưới 32 tuổi); có laptop cá nhân. Tốt nghiệp CĐ - ĐH tất cả các ngành.

- Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Sales Team Leader); từng quản lý team ít nhất 5 người.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý sales ở mảng giáo dục-đào tạo (đặc biệt là Anh ngữ) hoặc mô hình sales "Why - Now".

- Ứng viên có kinh nghiệm quản lý sales ở các ngành nghề khác vẫn có thể nộp đơn ứng tuyển nếu có sự yêu thích về giáo dục.

- Có kỹ năng xử lý tình huống, chốt sales; giao tiếp tốt, linh hoạt.

- Có khả năng quản lý, theo dõi, tổ chức công việc, hỗ trợ đội nhóm Sales đạt được mục tiêu Công ty đề ra (chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng KPI (doanh số team) không giới hạn. Lương cứng 10-13 triệu. Tổng thu nhập hấp dẫn lên đến 25-35 triệu.

- Thưởng Tết (lương tháng 13); thưởng theo kết quả kinh doanh; thưởng nóng...

- BHXH/BHYT/BHTN theo quy định của pháp luật; đảm bảo đầy đủ các cơ chế phúc lợi đi kèm với BHXH; 12 ngày phép/năm; nghỉ lễ theo quy định Nhà nước; và các phúc lợi nhân viên khác như liên hoan, sinh nhật, du lịch company trip (teambuilding).

- Cơ hội được thử thách, thăng tiến lên vị trí Sales manager (trưởng phòng kinh doanh) chỉ sau 6-12 tháng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng theo từng cá nhân.

- Môi trường startup năng động; lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong ngành; cơ hội cọ xát và phát triển quốc tế trong tương lai.

- Được đào tạo bài bản về quy trình, phương pháp, kỹ năng cũng như được chia sẻ các bí kíp để thành công trong công việc.

- Được làm việc tại một trong những công ty hàng đầu trong ngành giáo dục; thuộc Top 3 trong số các trung tâm Anh ngữ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

- Được hỗ trợ đầy đủ các chi phí điện thoại, gửi xe, chi phí test covid (nếu có); được cung cấp data khách hàng "nóng".

- Được giảm 50% học phí khi tham gia khóa học tiếng Anh tại công ty cho bản thân (hoặc 1 thành viên trong gia đình).

- Mọi chính sách lương, thưởng, phúc lợi cực kỳ cạnh tranh so với thị trường cùng với cơ hội học hỏi, phát triển, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

