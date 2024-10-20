Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH AN HIỆU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AN HIỆU
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH AN HIỆU

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Chăm sóc khách hàng (Phòng khám, Phòng mạch, Nhà thuốc...), thiết lập, mở rộng và duy trì các mối quan hệ cũ, phát triển các mối quan hệ mới với khách hàng trong khu vực.
- Chịu trách nhiệm về độ phủ và doanh số bán hàng trên địa bàn được giao.
- Giới thiệu hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ của công ty đến với khách hàng .
- Triển khai đầy đủ, hiệu quả các chương trình, chính sách và thông tin từ công ty đến khách hàng.
-Thu thập cung cấp những thông tin về các sản phẩm cạnh tranh từ đó lập đề xuất kế hoạch cho cấp Quản lý trực tiếp về các chính sách bán hàng, marketing.
-Báo cáo các kết quả kinh doanh với cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Chuyên ngành Y, Dược,....
-Kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong lĩnh vực
-Không quá 30 tuổi
-Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
-Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, có sức khỏe tốt
-Kỹ năng giao tiếp tốt
-Biết sử dụng vi tính căn bản

Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thỏa thuận theo năng lực
- Đóng BHXH theo quy định, phép năm, sinh nhật, du lịch, liên hoan...
- Lương tháng 13, nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước
- Tạo điều kiện phát triển năng lực, kiến thức chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 306/19 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

