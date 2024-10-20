Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH AN HIỆU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU
- Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
-Chăm sóc khách hàng (Phòng khám, Phòng mạch, Nhà thuốc...), thiết lập, mở rộng và duy trì các mối quan hệ cũ, phát triển các mối quan hệ mới với khách hàng trong khu vực.
- Chịu trách nhiệm về độ phủ và doanh số bán hàng trên địa bàn được giao.
- Giới thiệu hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ của công ty đến với khách hàng .
- Triển khai đầy đủ, hiệu quả các chương trình, chính sách và thông tin từ công ty đến khách hàng.
-Thu thập cung cấp những thông tin về các sản phẩm cạnh tranh từ đó lập đề xuất kế hoạch cho cấp Quản lý trực tiếp về các chính sách bán hàng, marketing.
-Báo cáo các kết quả kinh doanh với cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong lĩnh vực
-Không quá 30 tuổi
-Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
-Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, có sức khỏe tốt
-Kỹ năng giao tiếp tốt
-Biết sử dụng vi tính căn bản
Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH theo quy định, phép năm, sinh nhật, du lịch, liên hoan...
- Lương tháng 13, nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước
- Tạo điều kiện phát triển năng lực, kiến thức chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
