Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUONG DINH HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đá Ba Chồng, Quốc lộ 20, Khu phố Hiệp Nhất, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai, Định Quán

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1) Tìm kiếm khách hàng tiềm năng:

- Chủ động tìm kiếm và xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng qua nhiều kênh (online, offline, mạng xã hội, sự kiện, hội thảo, đối tác, v.v...).

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các công ty, tổ chức, trường học có nhu cầu tổ chức các hoạt động teambuilding, trekking, jungle school, và các dịch vụ du lịch trải nghiệm khác nhằm đảm bảo tiếp cận tối đa nguồn khách hàng tiềm năng tại thị trường được phân công.

- Tiếp cận các doanh nghiệp, hội nhóm để giới thiệu sản phẩm tour đặc thù (tắm suối khoáng nóng, teambuilding, các chương trình dã ngoại, v.v...).

- Khảo sát các công ty đối thủ để đưa ra các chương trình phù hợp nhằm thu hút khách hàng tiềm năng.

2) Tư vấn và bán tour:

- Tư vấn và giới thiệu các chương trình du lịch theo nhu cầu của khách hàng (teambuilding, trekking, khám phá thiên nhiên, các tour nghỉ dưỡng...).

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ và thỏa thuận giá cả.

- Theo dõi, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi thực hiện dịch vụ để tạo mối quan hệ lâu dài.

3) Phát triển chiến lược kinh doanh:

- Xác định thị trường mục tiêu, thiếp lập phương án kinh doanh phù hợp và chịu trách nhiệm phát triển thị trường du lịch theo định hướng khi được phân công.

- Đề xuất các chiến lược tiếp cận và mở rộng thị trường khách hàng cho các chương trình du lịch đặc thù như teambuilding, trekking, jungle school v.v...

- Hỗ trợ và phối hợp tham gia xây dựng kế hoạch marketing, quảng bá các chương trình du lịch qua nhiều kênh khác nhau.

- Xây dựng gói kinh doanh B2B phù hợp với chiến lược kinh doanh và thị trường tiềm năng của Công ty.

4) Chăm sóc khách hàng và xử lý yêu cầu:

- Giải đáp thắc mắc, xử lý các yêu cầu hoặc khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ cung cấp.

- Duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tạo cơ hội bán hàng lâu dài thông qua sự hài lòng của khách hàng.

5) Các công việc khác:

-Báo cáo công việc và tổng hợp doanh số của các thị trường được phân công theo tuần/tháng/quý/năm.

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, Du lịch,... và các ngành khác có liên quan.

- Kinh nghiệm tối thiểu 4 năm trong lĩnh vực sales, 2 năm ở vị trí trưởng nhóm, ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng gói B2B và các kế hoạch kinh doanh.

- Ưu tiên có kinh nghiệm về bán tour du lịch, teambuilding, dịch vụ lữ hành.

- Hiểu biết về các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

- Kỹ năng Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

- Kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.

- Năng động, sáng tạo, yêu thích các hoạt động ngoài trời và có kiến thức về các hoạt động teambuilding, trekking.

- Sẵn sàng đi công tác và làm việc với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Tại CÔNG TY TNHH TRUONG DINH HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thương lượng theo năng lực và đam mê gắn bó.

- Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Trợ cấp cơm trưa, điện thoại, hiếu hỉ, đi lại công tác.

- Môi trường làm việc thú vị, nhiều phát huy, đa sáng tạo.

- Cơ hội trở thành cổ đông của mô hình dự án - kinh doanh bền vững lần đầu tiên tại Việt Nam.

- Sở hữu “vacation home” dưới tán lá rừng cách TPHCM 2h lái xe khi đạt thâm niên gắn bó cùng dự án.

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, tại 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUONG DINH HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin