Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Từ 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÒA BÌNH
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÒA BÌNH

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÒA BÌNH

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Viettel Lạc Sơn, Lạc Sơn ...và 8 địa điểm khác, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

● Lập kế hoạch khảo sát, nghiên cứu thị trường, triển khai chiến dịch marketing, điều hành và chịu trách nhiệm kết quả doanh thu quận/huyện quản lý.
● Tổ chức tiếp xúc, triển khai, điều hành kênh bán đối với các lĩnh vực mà Chi nhánh đang kinh doanh như: Giải pháp tích hợp: Hệ thống Năng lượng mặt trời, Điện nhẹ, Giải pháp thông minh: Smart home, Hệ thống Camera, wife, Các dịch vụ bảo dưỡng chăm sóc các thiết bị gia đình. Tìm kiếm nhu cầu về lĩnh vực xây dựng dân dụng...
● Quản lý, điều hành và phát triển kênh bán, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ,...
● Tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, các gói dịch vụ mới phù hợp với thị trường.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ, < 35 Tuổi

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương hàng tháng từ 15.000.000 đồng – 20.000.000 đồng/tháng
● Tháng lương thứ 13
● Phụ cấp hàng tháng 930.000 đồng
● Thưởng các ngày lễ, Tết
● Khám sức khỏe hàng năm
● Du lịch, nghỉ mát
● Cổ phiếu Esop
● Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ tết theo quy định....
● Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
● Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÒA BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình, Hòa Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

